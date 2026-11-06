La Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso el reordenamiento administrativo de los procesos críticos del Registro de Información Migratoria (RIM) y del control migratorio a nivel nacional, con el fin de fortalecer la prevención de riesgos de corrupción y promover la integridad, confiabilidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.

La decisión forma parte de las medidas adoptadas por la actual gestión tras detectar internamente situaciones relacionadas con los procedimientos de control migratorio, que fueron puestas oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes.

La disposición, formalizada mediante la Resolución de Superintendencia N° 00310-2026-MIGRACIONES, establece la conformación de un equipo técnico de alto nivel, integrado por directores, jefes y ejecutivos de las áreas operativas, técnicas y administrativas de la institución.

El grupo tendrá un plazo de 60 días hábiles, contado desde su instalación, para desarrollar las actividades encomendadas y presentar un informe final que permita evaluar mejoras operativas, tecnológicas y normativas en todas las jefaturas zonales del país.

Luis Pares Yunis Herrera fue designado como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Foto: Andina.

Uso del polígrafo

Como parte de estas acciones, Migraciones solicitó la incorporación de sus inspectores y funcionarios en la programación de pruebas de control y confianza, incluido el uso del polígrafo.

La medida está dirigida especialmente al personal que realiza labores de control migratorio en aeropuertos, puertos y puestos de control fronterizo, así como fiscalización migratoria, verificación de identidad y acceso a información y sistemas institucionales sensibles.

Con ello, se busca identificar y mitigar posibles riesgos de corrupción, favorecimiento indebido y otras conductas que puedan comprometer la integridad de los servicios migratorios y la seguridad del país.

Declaración de bienes y rentas

Asimismo, se ha requerido a la Contraloría General de la República incorporar a los inspectores migratorios en la obligación de presentar la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, como parte de las medidas orientadas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. De igual manera, se solicitó al Órgano de Control Institucional (OCI) y la Oficina de Integridad Institucional, fortalecer los mecanismos de supervisión, prevención y control, en el marco de su autonomía funcional y de las competencias que le corresponden.

Con estas disposiciones, Migraciones busca fortalecer sus mecanismos de prevención y supervisión, elevar los estándares de integridad institucional y garantizar procedimientos migratorios confiables, transparentes y seguros al servicio del país.