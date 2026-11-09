El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé lluvias de ligera a moderada intensidad en Piura y Tumbes, mientras que en la sierra centro y sur se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad durante las próximas 24 horas.

El pronóstico tiene vigencia desde las 1:00 p.m. del lunes 9 de noviembre hasta la 1:00 p.m. del martes 10 de noviembre. El escenario se encuentra asociado al Aviso Meteorológico N.° 462, que contempla precipitaciones de ligera a fuerte intensidad y mantiene en alerta a distintas zonas del país.

Lluvias alcanzan zonas de Lima

El Senamhi informó que en Lima se registran lluvias en las zonas altas de la región, conforme al aviso meteorológico vigente para la sierra. En Canta, por ejemplo, se presentan precipitaciones que persistirán durante las próximas horas.

🌧 #Ahora #Minam #Senamhi | En Canta, sierra de Lima, se registran lluvias que persistirán durante las próximas horas. Asimismo, se prevé que estas precipitaciones se desplacen hacia los distritos ubicados al norte de Lima Metropolitana. #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/4dC40UsKRv — Senamhi (@Senamhiperu) November 9, 2026

Según los especialistas, estas lluvias podrían desplazarse hacia distritos ubicados al norte de Lima Metropolitana. Asimismo, debido a las precipitaciones registradas en las zonas altas de la región, se prevén lluvias en la provincia de Cañete.

#Ahora #Minam #Senamhi | En Lima, se registran lluvias en las zonas altas de la región, tal como se indicó en el aviso meteorológico de precipitaciones para la sierra. 👉 https://t.co/wr7wflHsjN #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/TuWcULPTvs — Senamhi (@Senamhiperu) November 9, 2026

El Senamhi explicó que actualmente se viene trasladando humedad desde la sierra hacia la zona costera. En tanto, las lluvias en localidades de Ica y Huancavelica continuarán durante las próximas dos horas.

En Piura y Tumbes se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad. En la sierra centro y sur, en tanto, se pronostican precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Foto: Senamhi.

Más temprano, la entidad había advertido que se esperaban lluvias en Ica, Huancavelica y Ayacucho. En el caso de Ica, las precipitaciones afectarían principalmente a los distritos de Chavín, San Pedro de Huacarpana, San Juan de Yanac, El Ingenio y Nasca.

Asimismo, se esperan precipitaciones en las provincias de Lucanas (Ayacucho), así como en Huaytará y Castrovirreyna (Huancavelica). 🌐 https://t.co/HivsuHrC6n #PerúResponde ante el Fenómeno El Niño. Mantente informado a través de las cuentas oficiales del SENAMHI. — Senamhi (@Senamhiperu) November 9, 2026

El organismo también señaló que las lluvias continuarán en la sierra de Lima hasta el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el aviso meteorológico vigente.

Hay 628 distritos en riesgo

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que 628 distritos de la costa y sierra se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otros movimientos en masa, de acuerdo con el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

Ayacucho concentra la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 72 jurisdicciones. Le siguen Cajamarca (59), Huancavelica (40), Apurímac (32), Áncash (25), Cusco (22), Arequipa (20), Piura (18), Lima (17), Puno (16), Lambayeque (3), Moquegua (1) y Tacna (1).

Además, 302 distritos de estos departamentos, junto con Ica y Tumbes, se encuentran en riesgo alto.

Frente a esta situación, el INDECI recomendó a las autoridades regionales y locales verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, con el objetivo de facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras y alejadas de cauces de ríos y quebradas.

También pidió comprobar la disponibilidad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías para garantizar una atención oportuna ante una eventual emergencia.

A la población, el organismo recomendó proteger y reforzar los techos de sus viviendas e implementar sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Por otro lado, el Senamhi informó que entre el 10 y 11 de noviembre se registrará un incremento de la temperatura diurna en la selva. En Lima, además de las precipitaciones en las zonas altas, se prevé escasa cobertura nubosa durante el día, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.