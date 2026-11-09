Lima Metropolitana amaneció este lunes 9 de noviembre con calles y avenidas mojadas debido a las lloviznas registradas durante la madrugada y primeras horas del día. Las precipitaciones tuvieron mayor presencia en los distritos del sur de la capital, mientras que las condiciones se mantuvieron húmedas en otros sectores de Lima y el Callao.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se espera que Lima Metropolitana y el Callao permanezcan con cielo cubierto a nublado durante la jornada, acompañados de lloviznas de ligera intensidad durante la mañana. El organismo también prevé la posibilidad de que estas condiciones se repitan hacia la noche, principalmente en las zonas cercanas al litoral.

Durante las primeras horas del lunes, Lima registró una temperatura de 23 °C, una sensación térmica de 25 °C y una humedad relativa de 88%. Para el resto del día, se prevé una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C, con un ambiente templado y húmedo en los distritos costeros.

El Senamhi prevé que las lloviznas podrían regresar desde las 18:00 horas, principalmente en sectores cercanos al litoral. Foto: Andina/archivo.

Aunque predominarán los cielos nublados, el Senamhi señaló que podrían presentarse algunos momentos de brillo solar o dispersión de nubes hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad continuaría durante buena parte de la jornada.

Asimismo, existe probabilidad de nuevas lloviznas desde las 18:00 horas , especialmente en los sectores próximos al litoral. En Lima Oeste y el Callao, la humedad relativa oscilaría entre 73% y 89%.

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El organismo meteorológico mantiene además avisos relacionados con precipitaciones y variaciones de las condiciones atmosféricas en la costa y sierra, en el contexto del fenómeno El Niño Costero. Ante ello, recomienda a la población tomar precauciones frente a posibles lloviznas repentinas y descensos de temperatura durante la noche.