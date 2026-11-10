La selva centro registrará temperaturas de hasta 38 °C este martes y miércoles, según el pronóstico del Senamhi. Foto: Andina.
La selva centro registrará temperaturas de hasta 38 °C este martes y miércoles, según el pronóstico del Senamhi. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La temperatura diurna aumentará de moderada a fuerte intensidad en la selva este martes 10 y miércoles 11 de noviembre, informó el .

De acuerdo con el pronóstico, en la selva centro se registrarán temperaturas de entre 28 °C y 38 °C, mientras que en la selva sur los valores oscilarán entre 32 °C y 37 °C. .

El aviso meteorológico comprende a 11 provincias de seis regiones: Huanta y La Mar, en Ayacucho; La Convención, en Cusco; Chanchamayo y Satipo, en Junín; Tambopata, Manu y Tahuamanu, en Madre de Dios; Oxapampa, en Pasco; y Atalaya y Purús, en Ucayali.

La selva centro registrará temperaturas de hasta 38 °C este martes y miércoles, según el pronóstico del Senamhi. Foto: Andina.
La selva centro registrará temperaturas de hasta 38 °C este martes y miércoles, según el pronóstico del Senamhi. Foto: Andina.

Asimismo, el Senamhi prevé ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante este aviso de nivel naranja, el recomienda a la población utilizar bloqueador o protector solar cuando se encuentre expuesta a la radiación solar, además de sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

También aconseja evitar la exposición directa a los rayos del sol y mantener una adecuada hidratación mediante el consumo de líquidos. En viviendas y centros de labores, recomienda mantener una buena ventilación y utilizar ropa de colores claros.

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