La temperatura diurna aumentará de moderada a fuerte intensidad en la selva este martes 10 y miércoles 11 de noviembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el pronóstico, en la selva centro se registrarán temperaturas de entre 28 °C y 38 °C, mientras que en la selva sur los valores oscilarán entre 32 °C y 37 °C. El incremento de las temperaturas estará acompañado de escasa cobertura nubosa durante el día, condición que favorecerá una mayor radiación ultravioleta (UV).

El aviso meteorológico comprende a 11 provincias de seis regiones: Huanta y La Mar, en Ayacucho; La Convención, en Cusco; Chanchamayo y Satipo, en Junín; Tambopata, Manu y Tahuamanu, en Madre de Dios; Oxapampa, en Pasco; y Atalaya y Purús, en Ucayali.

La selva centro registrará temperaturas de hasta 38 °C este martes y miércoles, según el pronóstico del Senamhi. Foto: Andina.

Asimismo, el Senamhi prevé ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante este aviso de nivel naranja, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población utilizar bloqueador o protector solar cuando se encuentre expuesta a la radiación solar, además de sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

También aconseja evitar la exposición directa a los rayos del sol y mantener una adecuada hidratación mediante el consumo de líquidos. En viviendas y centros de labores, recomienda mantener una buena ventilación y utilizar ropa de colores claros.