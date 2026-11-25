Comex Perú exhortó al Gobierno a implementar, de manera inmediata, un mecanismo extraordinario de intercambio prestacional entre establecimientos de salud públicos y privados, ante el incremento de casos de dengue y los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

El gremio advirtió que el sistema sanitario necesita aprovechar toda la capacidad disponible para evitar una mayor saturación y garantizar la atención oportuna de los pacientes.

A través de un comunicado, señaló que las largas listas de espera, las demoras para acceder a consultas especializadas y las dificultades para realizar exámenes médicos e intervenciones quirúrgicas continúan afectando a miles de peruanos. A esta situación se suma la presión sobre la infraestructura sanitaria: según lo informado por el ministro de Salud, la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) alcanza el 80%.

Frente a este escenario, Comex planteó el intercambio prestacional como una alternativa para complementar la capacidad del sistema público. Este mecanismo permitiría que los pacientes que no encuentren atención oportuna en un establecimiento estatal puedan ser derivados a otro centro de salud, incluso privado, con el financiamiento de su seguro y sin asumir costos adicionales por la atención recibida.

El gremio recordó que durante la pandemia de la COVID-19 se avanzó en la articulación entre hospitales públicos y clínicas privadas. Sin embargo, advirtió que esta modalidad perdió alcance en los últimos años.

Según cifras de EsSalud citadas por Comex, los convenios de intercambio prestacional pasaron de beneficiar a 3.8 millones de personas en el 2022 a solo 265,804 en el 2025.

En ese sentido, la organización consideró necesario que el Ministerio de Salud (Minsa), el Seguro Integral de Salud (SIS), EsSalud y los gobiernos regionales establezcan reglas claras para la derivación de pacientes y acuerdos que permitan recurrir a la infraestructura privada cuando la oferta pública sea insuficiente. Para ello, propuso definir tarifas previamente acordadas, respaldo presupuestario y garantías de pago oportuno.

Finalmente, Comex sostuvo que el sector privado está dispuesto a contribuir con la atención de la población y pidió al Ejecutivo aprobar las medidas normativas y presupuestarias necesarias para poner en marcha este mecanismo.

Entre sus propuestas figura garantizar el pago de los servicios mediante un fideicomiso o un instrumento similar, con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria frente a los riesgos del fenómeno El Niño y el aumento de casos de dengue.