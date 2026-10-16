Minem dicta decreto supremo que busca mejorar el alumbrado público en concesiones de distribución eléctrica.(USI).
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Elías García Olano
mailElías García Olano

El Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia que apunta a mejorar la iluminación pública impulsando las inversiones en tecnologías eficientes que puedan realizar las empresas concesionarias del servicio de distribución de electricidad a nivel nacional, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana.

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