Se estima que más de 100 mil varones que cumplen 19 años durante este año podrían quedar fuera de la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH) en el Perú, debido a que el esquema nacional de inmunización contempla su aplicación únicamente entre los 9 y 18 años. Así lo advirtió la asociación ESPERANTRA Pacientes, que solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) evaluar la ampliación del rango de edad para cerrar las brechas de protección frente a distintos tipos de cáncer.

Karla Ruiz de Castilla, directora de ESPERANTRA Pacientes, señaló que el límite de edad representa una barrera para miles de jóvenes que no fueron vacunados durante su niñez o adolescencia y que todavía podrían beneficiarse de esta medida preventiva.

“La vacunación contra el VPH es una de las principales herramientas que tenemos para prevenir distintos tipos de cáncer. Sin embargo, los jóvenes que cumplen 19 años y no lograron vacunarse quedan fuera del esquema gratuito. Es necesario revisar este límite para evitar que miles de personas pierdan la oportunidad de proteger su salud”, sostuvo Ruiz de Castilla.

En ese sentido, consideró necesario que el Minsa evalúe mecanismos de vacunación de recuperación para las personas mayores de 18 años que no fueron inmunizadas oportunamente, tomando en cuenta las recomendaciones científicas internacionales y las experiencias de otros países.

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Experiencias internacionales

Ruiz de Castilla recordó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan la vacunación de recuperación contra el VPH hasta los 26 años, tanto para hombres como para mujeres que no hayan completado su inmunización durante la niñez o adolescencia.

Asimismo, destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla la vacunación en grupos de mayor edad y reconoce la posibilidad de aplicar esquemas de una dosis en niñas, niños y jóvenes de hasta 20 años, bajo determinadas condiciones.

“Existen experiencias internacionales que demuestran la importancia de ofrecer oportunidades de vacunación a quienes no recibieron la protección a tiempo. El Perú debe evaluar estas recomendaciones y avanzar hacia una estrategia que permita cerrar las brechas de inmunización, tanto en hombres como en mujeres”, señaló la directora de ESPERANTRA.

Más de 400 mil menores aún estarían pendientes de vacunación

La necesidad de ampliar el acceso a la vacuna cobra mayor relevancia ante las brechas que todavía enfrenta el país. Según las cifras del Minsa citadas por ESPERANTRA, hasta octubre de este año más de 400 mil niñas, niños y adolescentes continuaban pendientes de vacunación contra el VPH.

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A ello se suma el impacto de los años anteriores, cuando miles de menores no recibieron oportunamente la inmunización. Se estima que en 2020 quedaron sin vacunar 184 mil menores; en 2021, otros 36 mil; en 2022, alrededor de 158 mil; y en 2023, unos 151 mil.

La organización recordó que el VPH está asociado con aproximadamente el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. En el Perú, esta enfermedad registra alrededor de 4,800 nuevos diagnósticos y provoca cerca de 2,500 muertes de mujeres cada año.

Frente a este escenario, ESPERANTRA exhortó al Ministerio de Salud a evaluar una ampliación progresiva de la edad de acceso gratuito a la vacuna contra el VPH, sin descuidar la inmunización de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar que más jóvenes queden fuera de una de las principales estrategias de prevención del cáncer.