Las actividades de reclutamiento incluyeron 124 ferias, convocatorias y maratones de empleo. Para el mes de octubre también se anunciaron nuevas oportunidades laborales en Lima. Foto: MTP
Las actividades de reclutamiento incluyeron 124 ferias, convocatorias y maratones de empleo. Para el mes de octubre también se anunciaron nuevas oportunidades laborales en Lima. Foto: MTP
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Redacción Gestión
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Un total de 14,931 ciudadanos consiguieron empleo formal entre agosto y octubre a través de los

De esa cifra, al menos 4,392 colocaciones correspondieron a Lima Metropolitana.

Para facilitar la conexión entre empresas y postulantes, durante estos tres meses se realizaron 124 ferias laborales e informativas, maratones de empleo, convocatorias y otras actividades de reclutamiento.

En Lima Metropolitana, la Bolsa de Trabajo del MTPE orientó a 15,603 personas y ofreció servicios de intermediación laboral a otras 6,263.

Asimismo, el sector reportó la emisión gratuita de 1.4 millones de Certificados Únicos Laborales y asesoría a 14,200 personas para fortalecer su búsqueda de trabajo.

Más de 4,000 vacantes en próxima megaferia laboral

La jornada se desarrollará de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el cruce de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Oeste.

Los asistentes podrán postular directamente ante las empresas y recibir orientación para elaborar o mejorar su currículum, prepararse para entrevistas y obtener gratuitamente el Certificado Único Laboral.

La convocatoria está dirigida a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en general.

Otras ofertas laborales en Lima

La agenda de octubre incluye otras jornadas de reclutamiento. El 19 de octubre se ofrecerán puestos para operarios de almacén en Villa El Salvador, en una empresa del sector de mejoramiento del hogar y construcción.

El 21 de octubre se realizará un Chambatón en la sede central del MTPE, en Jesús María, con más de 145 vacantes para almaceneros, reponedores y vendedores de una cadena de artículos deportivos.

Además, el 22 de octubre se desarrollará una Maratón del Empleo en Chosica, con más de 1,200 oportunidades laborales para distintos puestos.

El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, impulsó 124 ferias, maratones, convocatorias y otras actividades para acercar oportunidades laborales a la ciudadanía. Foto: MTPE.
El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, impulsó 124 ferias, maratones, convocatorias y otras actividades para acercar oportunidades laborales a la ciudadanía. Foto: MTPE.

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