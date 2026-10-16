Un total de 14,931 ciudadanos consiguieron empleo formal entre agosto y octubre a través de los Centros de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en coordinación con las gerencias y direcciones regionales de Trabajo.

De esa cifra, al menos 4,392 colocaciones correspondieron a Lima Metropolitana.

Para facilitar la conexión entre empresas y postulantes, durante estos tres meses se realizaron 124 ferias laborales e informativas, maratones de empleo, convocatorias y otras actividades de reclutamiento.

En Lima Metropolitana, la Bolsa de Trabajo del MTPE orientó a 15,603 personas y ofreció servicios de intermediación laboral a otras 6,263.

Asimismo, el sector reportó la emisión gratuita de 1.4 millones de Certificados Únicos Laborales y asesoría a 14,200 personas para fortalecer su búsqueda de trabajo.

Más de 4,000 vacantes en próxima megaferia laboral

Como parte de las siguientes convocatorias, el MTPE realizará el lunes 26 de octubre una megaferia laboral en San Juan de Lurigancho, donde más de 90 empresas privadas ofrecerán más de 4,000 vacantes.

La jornada se desarrollará de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el cruce de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Oeste.

LEA TAMBIÉN: MTPE señala que noveno retiro de AFP debe evaluarse con estudios técnicos actualizados

Los asistentes podrán postular directamente ante las empresas y recibir orientación para elaborar o mejorar su currículum, prepararse para entrevistas y obtener gratuitamente el Certificado Único Laboral.

La convocatoria está dirigida a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en general.

Otras ofertas laborales en Lima

La agenda de octubre incluye otras jornadas de reclutamiento. El 19 de octubre se ofrecerán puestos para operarios de almacén en Villa El Salvador, en una empresa del sector de mejoramiento del hogar y construcción.

El 21 de octubre se realizará un Chambatón en la sede central del MTPE, en Jesús María, con más de 145 vacantes para almaceneros, reponedores y vendedores de una cadena de artículos deportivos.

Además, el 22 de octubre se desarrollará una Maratón del Empleo en Chosica, con más de 1,200 oportunidades laborales para distintos puestos.