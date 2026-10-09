La marcación por WhatsApp permite registrar ingresos, salidas y otros datos asociados a la jornada laboral. Foto: Pexels
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Isabel Aranda
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Los tiempos cambian y también las formas de registrar la jornada laboral. El tradicional reloj biométrico ya no es la única alternativa. Ahora, el celular empieza a ganar espacio como una herramienta para reportar los ingresos y salidas de los trabajadores, incluso a través de WhatsApp.

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