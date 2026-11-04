El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se refirió este miércoles a las críticas desde el Congreso sobre los 100 primeros días de gestión del gobierno de Keiko Fujimori.
“Son consignas políticas. Porque no veo que haya razonamiento. Yo he sido parlamentario y he reconocido lo bueno en otros gobiernos (...) Yo lo que veo es que hablan por consignas, por lemas”, señaló.
Asimismo, dijo que desde el Congreso no se ve una contrapropuesta para reducir la crisis de inseguridad que atraviesa el país. “Nosotros planteamos una delegación de facultades y un tema específico, no veo ni un solo proyecto de ley, ni uno solo, que sea algo que plantee una cuestión distinta. Entonces, lo que hay es un conjunto de consignas que buscan negar todo aquello bueno que ha hecho el Gobierno, pero no hay ni un solo argumento en contra”, insistió.
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Torre Trecca
El titular del MTPE también se refirió al inicio de obras de la Torre Trecca.
“No es como dicen los señores parlamentarios, que eso ya se anunció varias veces. Efectivamente, se ha anunciado, pero primera vez que se inician las obras”, sostuvo.
En esa línea, les respondió que “una cosa es un anuncio, como los que pudo haber hecho expresidente Pedro Castillo un millón de veces, y otra cosa es poner la primera piedra y el inicio de obras. Esas son cuestiones concretas, que no tienen nada que ver con esta batahola de consignas que generan algunos señores diputados. Y esto lo digo con mucho respeto por todos ellos”, remarcó.