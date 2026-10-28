"A veces, detrás de la necesidad de resolverlo todo, quizá hay algo más que responsabilidad: el deseo de sentirnos indispensables, el temor a decepcionar o la creencia de que nuestro valor depende de cuánto podemos o logramos hacer." (Foto: Freepik)
"A veces, detrás de la necesidad de resolverlo todo, quizá hay algo más que responsabilidad: el deseo de sentirnos indispensables, el temor a decepcionar o la creencia de que nuestro valor depende de cuánto podemos o logramos hacer." (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ines Temple
Ines Temple

¿Recuerdas al artista de circo que hacía girar platos sobre unas varillas? Empezaba con uno, luego dos, cinco, diez… y corría de un lado a otro para impedir que alguno cayera. A veces pienso que esa imagen describe muy bien cómo los ejecutivos, CEO y líderes vivimos nuestras responsabilidades. Me he sentido así muchas veces.

TE PUEDE INTERESAR

El chico de los menús, una clase de cómo construir una marca
¿Estamos adoptando IA o simplemente corriendo?
El reto más grande para Perú, según el CEO de Yape
Competencias para liderar la innovación: 9 aprendizajes clave
Los World’s 50 Best Restaurants aterrizan en Lima: Perú lo hace de nuevo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.