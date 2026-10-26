El 70% del clima organizacional depende del estado psicológico del líder. Cuando la fatiga mental se instala, la visión estratégica del CEO se reduce de 7 a solo 2 jugadas prospectivas, según estudio de Business Nights Latam. (Foto: ISTOCK)
El 70% del clima organizacional depende del estado psicológico del líder. Cuando la fatiga mental se instala, la visión estratégica del CEO se reduce de 7 a solo 2 jugadas prospectivas, según estudio de Business Nights Latam. (Foto: ISTOCK)
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Eduardo Sotelo
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En un entorno empresarial marcado por la alta volatilidad económica, la inestabilidad política y la hiperconectividad digital, la salud mental de la alta dirección ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en un factor estratégico de negocio. Según el estudio “CEOs y Salud Mental en el Perú”, elaborado por Business Nights Latam, la acumulación de sobrecarga cognitiva y estrés crónico en la alta gerencia compromete directamente el activo más valioso de cualquier organización: el juicio y la claridad para tomar decisiones clave.

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