Actualmente las expectativas empresariales en el Perú muestran un optimismo moderado, pero también una fuerte conciencia de riesgo, indica GRM. (Imagen: Freepik)
Actualmente las expectativas empresariales en el Perú muestran un optimismo moderado, pero también una fuerte conciencia de riesgo, indica GRM. (Imagen: Freepik)
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Guadalupe Gamboa
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La inestabilidad política se ha consolidado hoy como la principal preocupación económica del empresariado peruano, así lo revela una encuesta de Global Research Marketing (GRM) realizada durante la Convención Nacional de Business Network International (BNI) en Perú, compartido en exclusiva con Gestión.

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