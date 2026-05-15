Elecciones 2026. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el y dio a conocer quiénes pasaron en la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con el conteo actualizado, Keiko Fujimori se mantuvo en el primer lugar con 17.181% de los votos válidos, consolidando su posición en esta etapa del proceso electoral. La lideresa de Fuerza Popular obtuvo un total de 2′877,678 votos.

En tanto, en el segundo lugar se ubicó Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, con un porcentaje de 12.031%, recibió 2′015,114 votos.

De esta manera, quedó fuera de la contienda electoral con el 11.904% y 1′993,904 votos válidos. Esto significa que la diferencia de votos entre el segundo y el tercer lugar fue de 21,210 votos.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Keiko Fujimori propone tres debates para la segunda vuelta electoral
Conteo al 100%, actualizado este viernes 15 de mayo a las 10:00:31 a.m. (Foto: Captura ONPE)
Conteo al 100%, actualizado este viernes 15 de mayo a las 10:00:31 a.m. (Foto: Captura ONPE)

¿Cuándo será la segunda vuelta?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales en el Perú se llevará a cabo el domingo 7 de junio de 2026.

El balotaje definirá la presidencia entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Los ciudadanos peruanos residentes fuera del país votarán en la misma fecha bajo la organización de sus respectivos consulados.

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