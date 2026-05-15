La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el procesamiento de las resultados de las Elecciones Generales 2026 y dio a conocer quiénes pasaron en la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con el conteo actualizado, Keiko Fujimori se mantuvo en el primer lugar con 17.181% de los votos válidos, consolidando su posición en esta etapa del proceso electoral. La lideresa de Fuerza Popular obtuvo un total de 2′877,678 votos.

En tanto, en el segundo lugar se ubicó Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, con un porcentaje de 12.031%, recibió 2′015,114 votos.

De esta manera, Rafael López Aliaga quedó fuera de la contienda electoral con el 11.904% y 1′993,904 votos válidos. Esto significa que la diferencia de votos entre el segundo y el tercer lugar fue de 21,210 votos.

Conteo al 100%, actualizado este viernes 15 de mayo a las 10:00:31 a.m. (Foto: Captura ONPE)

¿Cuándo será la segunda vuelta?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales en el Perú se llevará a cabo el domingo 7 de junio de 2026.

El balotaje definirá la presidencia entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Los ciudadanos peruanos residentes fuera del país votarán en la misma fecha bajo la organización de sus respectivos consulados.