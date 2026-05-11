La empresa M&T International, contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para realizar una auditoría “integral y exhaustiva” a las elecciones generales del 2026, había sido inhabilitada por 11 meses en el 2016, según reveló “Cuarto Poder”.

El dominical detalló que la sanción fue aplicada por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debido a que dicha compañía presentó información inexacta, pese a que la ONPE lo había negado.

Al respecto, Eric Morán, representante de M&T International, admitió dicha sanción y dijo que dicha penalización fue reducida. “Yo lo consideraba una injusticia tremenda”, señaló a “Cuarto Poder”.

La firma de consultorías en ciberseguridad asegura que posee una cartera de más de 140 clientes en 19 años de trayectoria, además de tener presencia con oficinas en Perú y Chile. Sin embargo, su representante desconoce la dirección en este último país.

Igualmente, los teléfonos de contacto de la matriz en el Perú están fuera de servicio y en la dirección que consigna en Chacarilla del Estanque, en el distrito de Surco, funciona un “coworking”, es decir, opera en oficinas alquiladas por horas.

M&T International en la segunda vuelta

Además, Elisa Cabrera, subgerente de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, explicó que el alcance de la auditoría involucraba los tres sistemas: Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), Presentación de Resultados y el Sistema de Cómputo Electoral.

Asimismo, la funcionaria también afirmó que M&T International continuará a cargo de la auditoría en la segunda vuelta de los comicios generales.

“Nosotros ya iniciamos el jueves de la semana que acaba (7 de mayo) la auditoría de la segunda vuelta. Es la misma empresa que nos va a realizar la auditoría. Le hicimos una adenda al contrato”, dijo al programa dominical.

ONPE afirmó que M&T International continuará a cargo de la auditoría en la segunda vuelta de los comicios generales. (Foto: archivo GEC)

A la cuarta vez

La convocatoria fue declarada desierta en tres oportunidades. M&T International postuló a la primera, pero fue descalificada porque no contaba con los perfiles requeridos y estándares solicitados. Recién en la cuarta convocatoria cerró contrato con la ONPE.





Resultados de la auditoría y hallazgos en el sistema

Según el informe ejecutivo,M&T Internationaldetectó un total de 6,097 hallazgos en los sistemas de la ONPE.

Entre estos figuran 23 amenazas en el STAE(sistema de registro ya descartado),104 vulnerabilidades en el sistema de cómputo y 5,970 errores en el código fuente.

El auditor líder afirmó que los riesgos críticos fueron resueltos antes de la primera vuelta, quedando pendientes solo observaciones menores, informó Cuarto Poder.