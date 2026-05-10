Las alianzas electorales constituidas deberán presentar el detalle de su información financiera de manera conjunta. (Foto: ONPE).
Las alianzas electorales constituidas deberán presentar el detalle de su información financiera de manera conjunta. (Foto: ONPE).
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Redacción Gestión
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La entidad ha fijado hoy, , fecha de presentación de la Información Financiera Anual correspondiente al ejercicio anual 2025. El documento, publicado en el Diario Oficial El Peruano, lleva la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

De acuerdo a la institución, los partidos políticos deberán presentar este detalle máximo hasta el 1 de julio del 2026. La información debe contener todo lo necesario del periodo 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

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Según se detalla, el documento que presenten los partidos políticos debe contener el “registro contable, sus estados financieros y de sus registros de ingresos y gastos”, de forma comparativa respecto al periodo anterior (2024).

La ONPE también precisó que esta exigencia se hace en cumplimiento del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y sus modificatorias.

“Las organizaciones políticas que integran las alianzas electorales realizan su actividad económico-financiera a través de dichas alianzas y no por intermedio de las organizaciones políticas que la conforman”, se señala.

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