La disputa por el pase a la segunda vuelta presidencial en Perú se estrecha. Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 14,768 votos sobre Rafael López Aliaga, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al cierre de esta nota, actualizado el 9 de mayo a las 3:45 p.m., con el 99.42% de actas contabilizadas.

De acuerdo con el conteo oficial de la ONPE, Keiko Fujimori lidera los comicios con 2′861,493 votos, que representan el 17.1% de votos válidos.

Roberto Sánchez se ubica en segundo lugar con 1′999,983 votos (12%), mientras que Rafael López Aliaga alcanza 1′985,215 votos (11.91%).

La diferencia entre ambos candidatos es actualmente de 14,768 votos, cuando todavía queda por resolver el 533 actas enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE), según el portal oficial de resultados de la ONPE actualizado este sábado.

La distancia entre ambos candidatos se ha venido reduciendo en los últimos días. El pasado 7 de mayo a las 5:01 p.m., con el 98.548% de actas contabilizadas, la diferencia era de 22,034 votos, de acuerdo con información previa publicada por la ONPE.

La ONPE informó que aún queda pendiente resolver 533 actas enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE).

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López Aliaga anuncia que desconocerá resultados

En medio del ajustado conteo, López Aliaga afirmó que desconocerá el resultado electoral si las autoridades no aceptan su pedido de revisar integralmente el proceso.

“La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular”, declaró el candidato de Renovación Popular durante una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú.

El postulante señaló además que acudirá al Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad parcial o total del proceso electoral y que recurrirá a organismos internacionales.

Asimismo, reiteró sus denuncias de fraude electoral sin presentar pruebas concluyentes y volvió a solicitar la anulación de las mesas de votación de la serie 900, utilizadas principalmente en zonas alejadas del país, donde su votación fue menor.

La diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se redujo en los últimos días. (Fuente: TVPerú)

JNE prevé resultados a mediados de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que la proclamación oficial de resultados podría realizarse durante la quincena de mayo, aproximadamente un mes después de las elecciones generales celebradas el pasado 12 de abril.