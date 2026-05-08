Elecciones bajo la mira de la Contraloría. Foto: Andina
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Alessandro Azurín
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Las Elecciones Generales en el Perú siguen en la conversación, no por los resultados, sino por los problemas ocurridos. La primera vuelta, del 12 de abril -que se extendió hasta el 13 del mes pasado-, se vio rodeada de cuestionamientos después que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Galaga, la empresa encargada de llevar el material electoral, se culparan mutuamente sobre los hechos ocurridos ese día.

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