Es más, hace solo unos días, la Contraloría General de la República dio una alerta: se detectaron fallas en el manejo de equipos, cédulas con votos y USB. En un informe de visita de control concluyó que las deficiencias identificadas ponen en riesgo la cadena de custodia del material electoral crítico, la integridad del cómputo de resultados y la percepción de transparencia del proceso ante la ciudadanía.

En este contexto, Gestión conversó con el contralor, César Aguilar, quien comentó sobre el foco que pondrá su institución en medio de los hechos ocurridos y, sobre todo, de cara a la segunda vuelta el próximo 7 de junio.

César Aguilar, contralor de la República. Foto: @photo.gec/Allen Quintana.

Respecto al proceso electoral, que en primera vuelta generó muchos comentarios por la contratación de Galaga, ¿ustedes le advirtieron antes a la ONPE que la empresa no tenía capacidad logística para enfrentar el proceso?

Hubo varias situaciones adversas respecto a los GPS, los choferes, la infraestructura de las unidades móviles, las computadoras. Estuvimos en todo lo posible, tuvimos que hacer una especie de muestreos.

¿A qué se refiere?

No tenemos la capacidad operativa que quisiéramos, pero fuimos a lugares clave. Por ejemplo, noches antes de la primera vuelta llegamos a Lurín, desde donde salió el material electoral. Pero, hemos advertido a ONPE desde el año pasado sobre varios problemas, no ha sido recién.

Nosotros no entraremos a la discusión de si hubo fraude o no, nuestro objetivo es otro: supervisar que los recursos, el material electoral, se entreguen de manera oportuna. Todos los informes los hemos presentado a la Fiscalía para que el proceso penal.

¿Y ahí se quedarán?

No puedo adelantar mucho, pero en la quincena de mayo vamos a presentar otro informe de control, con nuestras conclusiones, donde vamos a precisar qué se encontró y quiénes son los responsables de cada punto.

¿Con precisión, funcionario por funcionario, de quién es responsable de cada falla?

Así es, pero no puedo decir mucho más hasta su publicación.

Respecto a la segunda vuelta, ¿qué harán?

El jefe interino de la ONPE, [Bernardo Pachas], ha dicho que los vamos a acompañar a todos los lugares, pero nos falta personal. Nosotros tenemos un área que ve temas electorales, pero por deficiencia presupuestaria, todo ese personal se fue.

En primera vuelta, lo que hicimos fue que cada Oficina de Control Interno (OCI), que tiene asignada un distrito, decidió apoyar voluntariamente en el proceso electoral. Para la segunda vuelta estamos ya haciendo lo mismo.