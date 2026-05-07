La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso que llevará a la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de los materiales e implementos necesarios para la segunda vuelta electoral para elegir al presidente del Perú.

El organismo ha convocado a las empresas interesadas a presentar sus consultas y observaciones técnicas a los requerimientos oficiales hasta este 7 de mayo.

Este nuevo proceso se da tras los inconvenientes registrados en la jornada electoral del último 12 de abril, cuando el servicio estuvo a cargo de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., firma que se vio envuelta en una controversia pública por demoras logísticas en la entrega de material de votación y que actualmente enfrenta una investigación fiscal por presuntas irregularidades y direccionamiento en su contratación, un caso por el que también se investiga a funcionarios de ONPE, informó RPP.

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Requerimientos de logística

El servicio principal a contratarse está diseñado para cubrir cuatro etapas críticas que incluyen el envío de material a la Cancillería para el voto en el exterior, el despliegue hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en el interior del país, la distribución en locales de votación de Lima y Callao, y el repliegue final de las actas y restos electorales.

Según los documentos oficiales de la institución, la magnitud de la flota requerida responde a la necesidad de cumplir con plazos estrictos en el marco del Plan Operativo Electoral para la segunda vuelta, contemplando el traslado de carga pesada y mercancía valorada.

Entre los requerimientos a observar por los interesados se señala que la cantidad mínima estimada de vehículos para el desarrollo del servicio asciende a 200 unidades, detalla el documento de términos de referencia sobre la capacidad logística necesaria para la jornada.

Para las rutas hacia el interior del país, el contratista debe prever mecanismos de respuesta inmediata ante imprevistos en las vías nacionales, garantizando que el material llegue a las 61 rutas terrestres y 8 rutas aéreas programadas.

Además, los términos de referencia indican que para el despliegue del material e implementos electorales para sufragio hacia las ODPE del interior del país, el contratista deberá asignar tres unidades de 30 metros cúbicos, para contingencia, adicionales a las rutas programadas.

Requerimientos de flota y seguridad en Lima

En Lima Metropolitana y el Callao, la operación logística se intensificará durante los días previos y posteriores a la jornada electoral, abarcando el despliegue a los locales de votación y el posterior repliegue hacia los almacenes centrales de la ONPE.

La institución ha estipulado que el contratista debe disponer de unidades específicas de contingencia, como camionetas rurales con capacidad de hasta una tonelada, que estarán operativas de forma permanente para la entrega o recojo de material y el transporte de personal según sea requerido por la Gerencia de Gestión Electoral.

“Estas unidades serán utilizadas desde las 23:00 horas del día viernes 05 de junio de 2026 hasta las 22:00 horas del día lunes 8 de junio de 2026”, señala la normativa técnica respecto a la disponibilidad obligatoria de los vehículos de contingencia en la capital.

Además de la capacidad de carga, los proveedores deberán cumplir con estándares de transparencia que incluyen la verificación de que el personal asignado carezca de afiliación política y que los vehículos no porten propaganda de ninguna agrupación.

Todas las unidades, incluidas las de reserva, deben contar con sistemas de monitoreo satelital GPS que permitan el seguimiento en tiempo real y la exportación de reportes históricos de recorrido para el control de la autoridad electoral.

La institución ha estipulado que el contratista debe disponer de unidades específicas de contingencia, como camionetas rurales con capacidad de hasta una tonelada, que estarán operativas de forma permanente para la entrega o recojo de material y el transporte de personal según sea requerido por la Gerencia de Gestión Electoral. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Despliegue para talleres y capacitaciones

De manera paralela, la ONPE también invitó este miércoles a los interesados en brindar el servicio de transporte de materiales destinados a los talleres de capacitación a los actores electorales a realizar sus consultas u observaciones a los requerimientos.

Las empresas interesadas pueden hacer llegar sus observaciones vía correo electrónico hasta este jueves 7 de mayo.

Este servicio contempla la distribución de equipos informáticos y material didáctico hacia las sedes de las ODPE a nivel nacional, dividiéndose en una primera fase para el personal de las oficinas descentralizadas y una segunda enfocada en los miembros de mesa.

El plan de trabajo para las capacitaciones exige que el postor ganador acredite la propiedad de una flota mínima de 27 vehículos tipo furgón cerrado para cubrir las diversas rutas asignadas.

De acuerdo con los plazos previstos en los términos de referencia, estas actividades logísticas deben culminar en un periodo máximo de nueve días calendario tras la suscripción del contrato, asegurando que todo el material de instrucción esté disponible antes del inicio de las pruebas de simulacro y la votación definitiva.