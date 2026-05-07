La encuesta del BCRP se realizó el 30 de abril, casi tres semanas después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. (Andina)
La encuesta del BCRP se realizó el 30 de abril, casi tres semanas después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. (Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Por primera vez en dos años, las expectativas sobre la economía a tres meses que recoge el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) -correspondientes a abril- cayeron a terreno negativo, calzando con los resultados preliminares sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

En su nota semanal publicada la tarde de este jueves 7 de mayo, la entidad monetaria reportó que el indicador sobre la actividad nacional se ubicó en 44.6 puntos, cayendo en 7.4 respecto a marzo (52 puntos).

La última vez que la expectativa a tres meses sobre la economía peruana había estado por debajo de los 50 puntos (posición neutral) fue en mayo del 2024, entonces se ubicó en 47.6. Un nivel más bajo frente al actual no se observaba desde hace 28 meses, cuando en enero del 2024 se posicionó en 43.9 puntos.

La perspectiva sobre la economía a 12 meses también tuvo un fuerte retroceso hasta posicionarse en 51.2 puntos, luego de retroceder casi nueve puntos en un solo mes (desde los 60 puntos en marzo).

Como es sabido, el BCRP realiza esta encuesta a funcionarios del sistema financiero, analistas económicos y ejecutivos de empresas no financieras. El recojo se percepciones se efectuó el 30 de abril, casi tres semanas después de las votaciones por la primera vuelta.

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SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.

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