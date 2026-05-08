El 18 de mayo del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de la primera vuelta, que se realizó el 11 de abril. Para el presente año, la autoridad electoral ha informado que “a mediados de mayo” se proclamará las candidaturas que pasarán a segunda vuelta. O sea que, en estos cinco años, el proceso de conteo de votos no ha mejorado. De hecho, se hubiese tenido que esperar un poco más, porque la revisión de actas electorales observadas y recuento de votos de las mismas vencía originalmente el 15 de mayo, pero el JNE adelantó la fecha al 7 de mayo. Este proceso estuvo a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados para los presentes comicios. Al cierre de esta edición, se desconocía si la revisión había culminado.

Hace cinco años, también hubo demoras en la apertura de mesas de votación, lo que originó largas colas y aglomeraciones (en plena pandemia). Según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2021, entre los distritos que más demoras presentaron figuraron los incluidos en la llamada “Lima moderna”, como Miraflores, San Borja, San Isidro y Santago de Surco. Lo distinto, comparado con el 2026, es que no hubo denuncias de fraude en la primera vuelta, pero sí en la segunda –de parte de Fuerza Popular, pues su candidata, Keiko Fujimori, perdió frente a Pedro Castillo–.

En el actual proceso electoral, las denuncias de fraude surgieron desde la primera vuelta y han estado cargadas de una virulencia inusitada de parte del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que continúa tercero en el conteo de votos, y de sus seguidores. Hasta Fujimori ha sido víctima de su ira, porque no se ha plegado a los clamores de fraude. Y las irregularidades del 12 de abril (responsabilidad de la ONPE) y las fechas variables en el proceso electoral (de parte del JNE) están atizando la desconfianza y alimentando las teorías conspirativas propaladas por la extrema derecha.

Lo más preocupante es que un informe de la Contraloría, fechado el 29 de abril, advirtió el riesgo de alteraciones del cronograma de la segunda vuelta. Es que una posible demora en la revisión de actas y en la proclamación de las candidaturas que irán a segunda vuelta, retrasará las pruebas previas y la impresión de las cédulas de sufragio. Es obvio que sin conocerse oficialmente quién competirá con Fujimori, será complicado imprimir las cédulas y distribuirlas a tiempo en todo el país. Y pensar que en otros países sudamericanos, como Argentina y Brasil, el tiempo entre la primera y segunda vueltas es menos de un mes.