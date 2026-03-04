El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, destacó que, durante el año pasado, se tuvo un superávit comercial de casi US$ 35,000 millones. La estimación para este 2026 es superar los US$ 38,000 millones.

Consideró que las cifras del sector exportador peruano son excepcionales y que son varios los sectores que tuvieron similar dinamismo . Sin embargo, apuntó que también hubo algunos rubros que no se beneficiaron como debieron de los niveles récord de intercambio comercial, en parte, por la inestabilidad política .

“Hay un avance importante en los últimos 25 años en las exportaciones, un avance que se no se reconoce [como se debería], que se ha notado en el crecimiento, uno que se ha ralentizado y es una pena ”, indicó en el marco de la convención minera PDAC 2026, realizada en Toronto (Canadá).

Además, Velarde indicó que “no estamos siendo conscientes” de lo fuerte que viene la economía peruana . Algunos indicadores que destacó fueron el crecimiento de la masa salarial; la creación de empleos formales; la importación de insumos industriales, que crece alrededor del doble dígito desde el 2024; la importación de bienes de capital, también a doble dígito; el crédito del sector privado, entre otros.

Velarde valoró el dinamismo del sector exportador. | Foto: gob.pe.

“El dinamismo [en la economía] sigue y sigue a tasas sumamente altas. Si vemos otros indicadores se ve lo mismo. La economía está sumamente fuerte”, valoró.

La proyección de la entidad monetaria sobre la producción nacional para este año es de un crecimiento de alrededor de 3%, pero no está considerado el impacto de la guerra en Medio Oriente y el factor elecciones, “que también puede afectarnos”.

Velarde también resaltó que, pese al contexto de elecciones generales, las expectativas empresariales siguen mejorando .

“Es una cosa interesante. Se preguntó por la expectativa a 12 meses, ya con siete meses del nuevo gobierno, y sigue siendo sumamente positiva, tanto para la economía, como para el sector donde está la empresa”, indicó.

“ Siempre está la posibilidad de que la proyección se revise y todo apunta para bien . Si uno ve aspectos como el empleo privado está creciendo a tasas excepcionales”, complementó.

En otro momento, Velarde analizó las finanzas públicas y observó que el gasto corriente ha crecido fuertemente . Comparó que, en el anterior período de crecimiento con el boom de los minerales, la inversión pública fue la que aumentó fuertemente, pero en esta ocasión es el dinamismo de lo corriente que destaca.

“Estamos con cuentas menos sólidas de las que entramos al anterior boom”, indicó.

LEA TAMBIÉN: La receta de Julio Velarde