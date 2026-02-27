¿En qué porcentaje tendría que crecer el PBI del Perú para que pueda emprender el camino hacia el desarrollo económico? Existe cierto consenso entre economistas y otros científicos sociales en que esa tasa clave debería ser 5% anual, o más. El año pasado, la expansión fue 3.44% y se proyecta, si El Niño y la inestabilidad política lo permiten, una tasa de 3% para este año, así como cifras similares para el mediano plazo. Eso significa que la economía peruana continuará creciendo a tasas insuficientes. Y la data laboral muestra que, efectivamente, no hay oportunidades para todos.

Según el informe del INEI sobre el comportamiento del mercado laboral peruano en el 2025, la población en edad de trabajar que no tenía empleo remunerado y no lo estaba buscando (la “No PEA”) aumentó en mayor porcentaje que la PEA (personas que trabajan o buscan trabajo): 2.4% versus 0.7%. Se trata de jóvenes que se dedican exclusivamente a estudiar o personas que desempeñan quehaceres del hogar y un numeroso grupo que ha optado por no integrarse, ni reintegrarse, al mercado laboral porque las ocupaciones disponibles no calzan con sus aspiraciones laborales. También habría que incluir a quienes han tenido que optar por las economías ilegales.

La data de la PEA también es preocupante, pues el año pasado disminuyó en los grupos etarios que, en teoría, deben aportar más personas en un país con crecimiento poblacional como el nuestro. La PEA se redujo 3% en el grupo de 14 a 24 años, y 0.2% en el de 25 a 44 años, es decir, la población que se encuentra en el pico de su productividad laboral. Considerando solamente a la población ocupada, hubo reducción de 2.1% en el primer grupo mencionado y un ligero aumento en el segundo (0.7%). En suma, la economía peruana está dejando de lado a los jóvenes.

Esto explicaría, en gran medida, que el 94% de universitarios optaría por salir al extranjero en caso tuviera la oportunidad de hacerlo, según un informe de la Universidad de Piura, publicado en setiembre pasado. Y su desesperanza se refleja en que el 66% considera que la situación económica del Perú estará igual o peor dentro de diez años.

Las cifras de la No PEA no incluyen, lógicamente, a los que emigraron al extranjero –salidas del país sin retorno luego de, por lo menos, un año–, en busca de mejores oportunidades. Un informe del INEI publicado en enero muestra el fortísimo aumento de salidas al exterior a partir del 2022. Ese año, emigraron 238.4 miles, mientras que el 2023 lo hicieron 268.3 miles (ambos son récords históricos). Y hasta la mitad del 2024, se fueron más de 169.4 miles.