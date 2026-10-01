Ejecutivos de banca esperan mayor aumento de sueldo al cambiar de empresa
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Harvard Business Review
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Todas las empresas reconocen la necesidad de adaptarse conforme la tecnología, la sociedad y la geopolítica se entrecruzan para generar múltiples futuros que compiten entre sí. Sin embargo, los intentos de cambio sistémico suelen fracasar. Por lo general, un director general establece un objetivo de transformación audaz y monolítico y después pone en marcha múltiples iniciativas para lograrlo. El problema es que ese objetivo se ve constantemente desestabilizado por los cambios en el entorno.

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