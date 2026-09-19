Cornerstone, firma especializada en búsqueda ejecutiva y gestión del talento, ha consolidado a Perú como una operación relevante dentro de su estructura latinoamericana. Actualmente, el país representa 30% de la operación de la firma en Latinoamérica, en un proceso de expansión que ha llevado a la compañía a ampliar sus capacidades y servicios en el mercado peruano.

La operación peruana también ha ganado escala en los últimos años. Cornerstone inició actividades en el país en 2006 con cinco colaboradores, enfocados en la búsqueda ejecutiva de alta dirección, y actualmente cuenta con 100 consultores en Perú. En la región de las Américas, la firma suma 300 consultores y atiende 18 mercados.

El crecimiento de la operación ha estado acompañado por una ampliación de su oferta. La compañía incorporó capacidades vinculadas con desarrollo de liderazgo, gestión del talento y transición de carrera, además de su especialización inicial en búsqueda de ejecutivos y miembros de directorio.

Crecimiento de Cornerstone en Perú

Actualmente, Cornerstone articula su actividad a través de cinco unidades de negocio: Executive Search, CL Selection, Talent Solutions, Outplacement & Career Services y HR Tech. La estructura permite atender diferentes necesidades de las organizaciones, desde la búsqueda de perfiles ejecutivos hasta programas de desarrollo y transición profesional.

En términos de alcance, la firma señala que durante sus operaciones en Perú más de 5.000 ejecutivos de alta dirección fueron incorporados a nuevas posiciones, mientras que más de 25.000 ejecutivos de gerencia media y profesionales asumieron nuevos desafíos profesionales.

La compañía también reporta actividad en desarrollo y transición de carrera. Más de 10.000 líderes y talentos participaron en programas de formación y desarrollo, mientras que más de 20.000 ejecutivos y profesionales fueron acompañados en procesos de transición y desarrollo de carrera mediante programas de Outplacement.

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Expansión de Cornerstone por Latinoamérica

El peso de Perú se enmarca en la expansión de Cornerstone por Latinoamérica, donde actualmente cuenta con operaciones en México, Panamá, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, además de Miami y Puerto Rico. La firma articula estas operaciones para combinar conocimiento de cada mercado con capacidades regionales.

Para la siguiente etapa, Cornerstone señala que buscará fortalecer las capacidades desarrolladas desde Perú y profundizar su integración regional, además de continuar acompañando a las organizaciones durante toda la experiencia del colaborador. El comunicado no detalla una proyección de crecimiento, inversión, facturación, nuevas contrataciones ni un plan específico para Perú en 2027.