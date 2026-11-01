Más de 3 millones de ciudadanos de 2,262 centros poblados votan este 01 de noviembre para elegir a sus próximos alcaldes y regidores, en el marco de las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que, para este proceso, brindó asistencia técnica especializada a las 160 municipalidades provinciales que la solicitaron.

Esta asistencia comprendió la revisión de normas, la inscripción de candidatos, el diseño de cédulas y actas, y la conformación de mesas de sufragio. También incluyó el préstamo de ánforas y cabinas, así como la capacitación de los distintos participantes y responsables del proceso electoral.

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Según los padrones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los ciudadanos de 18 a 29 años son el grupo electoral más numeroso, quienes suman 1´039,454 personas y representan el 30,73% del total nacional.

Cabe recordar que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades de centros poblados se crean mediante ordenanzas provinciales, que definen los servicios que se les delegan.

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Fiscalizadores se despliegan en el proceso

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que cerca de tres mil fiscalizadores supervisaron la instalación de mesas de votación en todo el país.

Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora del JNE, explicó que los centros poblados son las unidades territoriales más pequeñas donde se realiza gestión pública y que apoyan a las municipalidades distritales y provinciales.

En estas elecciones no intervienen los Jurados Electorales Especiales, sino los Comités Electorales, integrados por cinco miembros elegidos mediante sorteo del padrón electoral.