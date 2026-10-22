El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró nula la elección municipal en el distrito de Pataz, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la zona andina de la región La Libertad, en el marco de la realización de las Elecciones Generales y Municipales (ERM) 2026.

La decisión se adoptó mediante una resolución oficial, tras confirmarse que más del 50% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral no acudió a votar en el proceso realizado el pasado 4 de octubre.

Según el documento, de los 6,978 ciudadanos habilitados para sufragar en esta jurisdicción, 3,664 no asistieron a los locales de votación. Esta cifra representó un ausentismo del 52.5%.

Cabe precisar que en el proceso electoral participaron solo dos postulantes, pertenecientes a los partidos Podemos Perú y Alianza para el Progreso (APP).

Precisamente, APP presentó una solicitud de nulidad de la elección. Sin embargo, el recurso fue rechazado debido a que se presentó fuera del plazo legal.

El JEE dispuso de oficio la nulidad del proceso, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Elecciones Municipales. La medida se limita al ámbito distrital y no afecta los resultados provinciales ni regionales.