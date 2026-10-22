JEE anula elección distrital en Pataz por ausentismo de más del 50% de electores. (Foto: Andina)
JEE anula elección distrital en Pataz por ausentismo de más del 50% de electores. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, en el marco de la realización de las Elecciones Generales y Municipales (ERM) 2026.

en el padrón electoral no acudió a votar en el proceso realizado el pasado 4 de octubre.

Según el documento, de los 6,978 ciudadanos habilitados para sufragar en esta jurisdicción, 3,664 no asistieron a los locales de votación. Esta cifra representó un ausentismo del 52.5%.

Cabe precisar que en el proceso electoral participaron solo dos postulantes, pertenecientes a los partidos Podemos Perú y Alianza para el Progreso (APP).

Sin embargo, el recurso fue rechazado debido a que se presentó fuera del plazo legal.

El JEE dispuso de oficio la nulidad del proceso, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Elecciones Municipales. La medida se limita al ámbito distrital y no afecta los resultados provinciales ni regionales.

El ausentismo alcanzó el 52.5%. La nulidad no afecta los resultados provinciales ni regionales. (Foto: GEC)
El ausentismo alcanzó el 52.5%. La nulidad no afecta los resultados provinciales ni regionales. (Foto: GEC)

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