Caja Cencosud Scotiabank anunció el nombramiento de un nuevo CEO, quien asumirá el liderazgo de una nueva etapa enfocada en fortalecer su propuesta de valor, acelerar la innovación e impulsar un crecimiento rentable y sostenible.

Se trata de Juan Carlos Cáceda Dalleyr, quien cuenta con más de 18 años de experiencia en los sectores financiero y retail.

Entre sus principales objetivos estará continuar evolucionando la propuesta de la compañía hacia una experiencia financiera más simple, personalizada e integrada al ecosistema Cencosud.

Para ello, la entidad buscará aprovechar la tecnología y los datos para desarrollar nuevas soluciones y experiencias dirigidas a sus clientes.

Antes de asumir la máxima posición ejecutiva de la entidad, se desempeñó como CFO de Caja Cencosud Scotiabank desde julio de 2022, y lideró iniciativas vinculadas con la estrategia, la rentabilidad y la evolución del negocio.

Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, cuenta con un MBA por PAD – Escuela de Dirección y también se desempeña como docente de la Universidad de Lima.

¿Cuál es el negocio de la caja rural?

Caja Rural Cencosud Scotiabank es una entidad financiera vinculada al grupo retail Cencosud y a Scotiabank, y opera en el mercado peruano con una propuesta enfocada principalmente en el financiamiento de consumo.

Su negocio está relacionado con el ecosistema comercial de Wong y Metro, a través de productos como tarjetas de crédito, préstamos y otros servicios financieros.

La entidad nació como Banco Cencosud en 2012. En 2019, Scotiabank adquirió el 51% de su participación, mientras que Cencosud mantuvo el 49% restante. Esta alianza combina la experiencia financiera de Scotiabank con la plataforma comercial del grupo retail.