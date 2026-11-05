Aunque ninguno de los dos desarrollos tiene una fecha definida para el inicio de obras, la compañía espera tener novedades sobre su centro comercial en Miraflores durante el primer trimestre de 2027. En tanto, su iniciativa en San Juan de Lurigancho continúa en etapa de desarrollo y afinamiento.

Ambos proyectos representan una superficie arrendable (GLA) conjunta de 101,000 m2, de acuerdo con el reporte de resultados del tercer trimestre de 2026 de la compañía. De ese total, 14,000 m2 corresponden a Cenco Miraflores y 87,000 m2 a Cenco Lima, nombre con el que figura el proyecto de San Juan de Lurigancho en el pipeline de inversiones.

Miraflores, pendiente de aprobación

Durante la conferencia de resultados, Sebastián Bellocchio, CEO de Cenco Malls, indicó que el proyecto de Miraflores todavía se encuentra a la espera de la autorización correspondiente. La empresa espera contar con novedades en los primeros meses del próximo año, aunque no precisó cuándo podría iniciar la construcción.

“Seguimos esperando la aprobación por parte de la autoridad. Esperamos dentro del próximo año, ojalá, tener noticias”, comentó el ejecutivo al referirse a la iniciativa.

El proyecto de San Juan de Lurigancho, por su parte, también permanece en desarrollo. Consultado sobre los avances y los plazos para su ejecución, Bellocchio sostuvo que todavía no tienen una fecha anunciada para comenzar las obras.

“Es un proyecto que estamos desarrollando aún. Está en una muy buena ubicación. Tenemos un terreno extraordinario en Lima, pero todavía no hemos anunciado la fecha exacta de cuándo vamos a empezar la construcción”, respondió.

En el reporte financiero, Cenco Malls incluyó ambos desarrollos dentro de los proyectos en etapa de desarrollo, junto con una iniciativa de 110,000 m2 en Colombia. En conjunto, este grupo de proyectos suma 211,000 m2 de GLA. El documento no detalla una inversión estimada ni un calendario de ejecución para los dos activos peruanos.

Cenco Lima, el proyecto que Cenco Malls en San Juan de Lurigancho, contempla una superficie arrendable de 87,000 m2. La iniciativa continúa en etapa de desarrollo y afinamiento, mientras la compañía aún no anuncia una fecha para el inicio de las obras. (Foto: Cenco Malls)

La operación peruana crece a doble dígito

Mientras mantiene estos proyectos en cartera, Cenco Malls registró un avance en sus principales indicadores en Perú durante el tercer trimestre. Los ingresos alcanzaron 2,575 millones de pesos chilenos (CLP) -alrededor de US$ 2.6 millones-, con un crecimiento de 22.8% en soles frente al mismo periodo de 2025. El EBITDA ajustado llegó a CLP 2,176 millones (US$ 2.2 millones), un incremento de 41.4% en moneda local.

La compañía atribuyó el desempeño principalmente a la incorporación de nuevos locatarios en Cenco La Molina, que impulsó los ingresos por arriendo fijo, así como al crecimiento del arriendo variable tras la entrega de la segunda etapa del centro comercial.

Este activo incorporó durante el trimestre nuevas propuestas para ampliar su oferta de gastronomía y entretenimiento. Entre ellas figuran un cine, siete restaurantes en el nivel superior y el nuevo mirador de La Molina, según la información difundida por la compañía.

En los indicadores comerciales, las ventas mismas tiendas (SSS) en Perú crecieron 13.7% interanual, su mayor avance desde 2022. Las ventas de los locatarios aumentaron 26.2%, hasta CLP 36,265 millones (US$ 37 millones), mientras que las visitas avanzaron 24.9% y alcanzaron los 2.07 millones.

Nuevas oportunidades en el mercado peruano

La compañía también mantiene abierta la posibilidad de ampliar sus inversiones en el mercado peruano, aunque no adelantó nuevos proyectos ni compromisos concretos. Durante la conferencia, Bellocchio vinculó ese interés con el desempeño que ha tenido el país para la operación de Cenco Malls.

“Seguimos en búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en Perú, dado que nos ha dado muy buenos resultados en los últimos años”, afirmó el CEO.

Por ahora, sin embargo, los dos proyectos de Lima continúan en distintas etapas de desarrollo y sin fechas confirmadas para el inicio de obras. La próxima referencia para Cenco Malls será el avance del proceso de aprobación de Miraflores, mientras que en San Juan de Lurigancho continúa en etapa de afinamiento y todavía no tiene un calendario de ejecución anunciado.