Cenco Malls busca ampliar su presencia en Lima con dos proyectos que suman 101,000 m² de superficie arrendable (Foto: Cenco Malls)
Cenco Malls busca ampliar su presencia en Lima con dos proyectos que suman 101,000 m² de superficie arrendable (Foto: Cenco Malls)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Cenco Malls, filial inmobiliaria de la chilena Cencosud, mantiene en cartera dos proyectos para ampliar su presencia en Lima, pero ambos enfrentan todavía etapas pendientes antes de pasar a las obras. Uno espera la aprobación de las autoridades y el otro continúa en proceso de definición. ¿Qué falta para que la compañía concrete sus planes?

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