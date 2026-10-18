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Karen Guardia Quispe
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¿Qué nuevos planes tiene sobre la mesa Mallplaza, la operadora de centros comerciales que forma parte del Grupo Falabella? Rafael Jaramillo, quien asumió en octubre la gerencia de la División Perú, revela en exclusiva a Gestión la hoja de ruta de la compañía tras la inauguración de Mallplaza Premium Outlets Atocongo (San Juan de Miraflores), el primero de este formato en el país. Entre sus planes figuran el desarrollo de un nuevo centro comercial, la ampliación de espacios comerciales y nuevas transformaciones de sus activos, entre ellas, la posibilidad de desarrollar un segundo outlet en la capital.

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