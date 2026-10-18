LEA TAMBIÉN Grupo Falabella eleva sus ganancias y prepara nueva expansión en Colombia

Hace unos días se conoció que Mallplaza y Falabella firmaron un acuerdo preliminar para desarrollar un nuevo centro comercial de uso mixto en San Isidro. ¿Qué características tendrá este proyecto?

Sí, firmamos un Memorándum de Entendimiento (MOU) no vinculante con Falabella, cuyo objetivo es que los centros comerciales del grupo sean operados por Mallplaza. Este MOU se firmó tanto en Chile como en Perú. En Chile, seis activos pasarán a ser operados por Mallplaza, mientras que el proyecto de San Isidro se desarrollará en sociedad con Mallplaza.

Clasificamos nuestros malls en las categorías Tier A, Tier B y Tier C, por lo que este proyecto apunta a ser un Tier A, es decir, un mall de gran envergadura y con una propuesta de valor muy potente.

Todavía no tengo claridad sobre la superficie bruta arrendable (GLA), porque necesito afinar más detalles. Nuestro objetivo es trabajar durante lo que resta de 2026 y todo 2027 en los permisos y diseños para luego iniciar el proyecto . Cuando hablamos de usos mixtos, no necesariamente nos referimos a vivienda, también pueden ser espacios educativos, médicos o de oficinas. E+stamos evaluando las alternativas.

¿Dónde estará ubicado y qué plazos manejan para su construcción y apertura?

El terreno está ubicado donde actualmente se encuentran Falabella y Tottus, en la calle Las Begonias (San Isidro) . En cuanto a los plazos, el proceso de permisos, diseños y licencias nos tomará aproximadamente un año, considerando lo que resta de 2026 y todo 2027. Después vendrá la etapa de construcción, que puede tardar varios años porque se trata de un proyecto greenfield, es decir, que se desarrollará desde cero.

Actualmente, nuestro foco está en avanzar con los permisos, las licencias y los diseños.

LEA TAMBIÉN Mallplaza acelera crecimiento por desempeño en Perú y avanza en nuevos proyectos

¿Cuándo estiman que esté operativo el centro comercial?

Espero que la apertura sea en 2030 o 2031, pero todavía no es una fecha confirmada.

¿Qué inversión demandará el desarrollo de este nuevo centro comercial?

Todavía no tengo ese detalle, porque me falta afinar muchos aspectos del proyecto.

Además del proyecto de San Isidro, ¿Mallplaza evalúa desarrollar otros centros comerciales desde cero en el Perú?

Por ahora, el único proyecto greenfield que hemos anunciado públicamente es el de San Isidro, junto con el Grupo Falabella. Sin embargo, Mallplaza siempre está buscando oportunidades para crecer, tanto mediante nuevos desarrollos greenfield como a través de ampliaciones o transformaciones de activos existentes (brownfield), como la que realizamos con el Mallplaza Premium Outlets Atocongo.

Mallplaza y Falabella proyectan desarrollar un centro comercial de usos mixtos en la calle Las Begonias, en San Isidro. La iniciativa apunta a convertirse en un mall de categoría Tier A y podría abrir entre 2030 y 2031, aunque la fecha aún no está confirmada. Foto: Andina

Ampliaciones en marcha: Angamos, Trujillo y Piura, ¿cuántos m2 sumarán?

Mallplaza tiene en marcha las ampliaciones de Angamos, Trujillo y Piura, con inversiones anunciadas de US$ 65.5 millones, US$ 40 millones y US$ 25.4 millones, respectivamente. ¿Cuántos metros cuadrados adicionales incorporará cada proyecto y cuáles son los plazos previstos para su culminación?

En Trujillo, esperamos abrir el proyecto Lifestyle a finales de este año. Incorporaremos aproximadamente 12,000 m² de superficie bruta arrendable (GLA) adicionales a nuestro activo. Ya hay varias marcas habilitando sus espacios y estamos bastante adelantados.

En Piura, estamos trabajando en aproximadamente 8,000 m² adicionales de GLA. Se trata de una transformación del antiguo Open Plaza en Mallplaza, que estamos ejecutando en varias etapas. La última debería estar concluida hacia finales de 2027.

Angamos tendrá una transformación muy importante, con cerca de 18,000 m² adicionales de GLA. El proyecto está por comenzar su etapa de diseño y estimamos que esté listo entre finales de 2028 y 2029.

En el caso de Angamos, ¿en qué consistirá la transformación y qué tipo de oferta comercial incorporarán a este centro comercial?

Los Open Plaza eran centros comerciales orientados principalmente a la conveniencia y muy apoyados en las tiendas ancla del grupo. Lo que buscamos ahora es incorporar una mayor propuesta de valor en retail, servicios, gastronomía y entretenimiento.

La idea es complementar la oferta de tiendas ancla que ya funciona muy bien, como Sodimac, Tottus y Falabella, con una propuesta comercial más amplia. Los 18,000 m² adicionales estarán enfocados en retail, gastronomía, entretenimiento y algunos servicios, con especial énfasis en el comercio minorista y el entretenimiento. Queremos encaminarlo hacia la categoría Tier A.

En Trujillo, donde la ampliación Lifestyle está prevista para finales de 2026, ¿qué novedades incorporará este nuevo espacio comercial?

Busca reunir importantes marcas de retail, con tiendas insignia o flagships, que son las principales tiendas de cada marca.

La propuesta también incluirá una zona gastronómica y una oferta de formatos de comida más pequeños, como tiendas de dulces y tortas, además de una zona de entretenimiento.

¿Cuántas marcas nuevas llegarán a Mallplaza Trujillo con esta ampliación?

Serán aproximadamente 70 marcas nuevas.

¿Y cuántas marcas se incorporarán en Piura y qué tipo de oferta encontrarán los visitantes?

Serán más de 30 marcas nuevas. Conceptualmente, la transformación de Piura es similar a la de Angamos. Ambos centros comerciales estaban orientados principalmente a la conveniencia y tenían una oferta muy apoyada en las tiendas ancla.

LEA TAMBIÉN Clausuran temporalmente Mallplaza Bellavista tras caída de una parte de su techo

Rafael Jaramillo, gerente de la División Perú de Mallplaza, revela los planes de expansión de la compañía, que incluyen un nuevo mall en San Isidro, ampliaciones en sus centros comerciales y el desarrollo de un segundo premium outlet en Lima. Foto: César Campos/ GEC

Segundo premium outlet en La Marina: las nuevas apuestas de Mallplaza

Mallplaza también tiene previstas intervenciones en Open Plaza La Marina y Mallplaza Bellavista. ¿Qué transformaciones se realizarán en estos activos?

En La Marina, vamos a desarrollar un premium outlet, similar al de Atocongo, que incorporará aproximadamente 18,000 m² adicionales de superficie bruta arrendable (GLA). Todavía está en etapa de proyecto, por lo que no puedo adelantar plazos exactos, pero ya está dentro de nuestros planes para empezar a trabajarlo.

En Bellavista vamos a mejorar el mix comercial y la propuesta de valor, especialmente en gastronomía.

¿La Marina se convertirá en el segundo premium outlet de Mallplaza en Perú, después de Atocongo?

Sí, correcto.

LEA TAMBIÉN Mallplaza Bellavista: reportan caída de parte del techo en centro comercial

¿Qué características tendrá el futuro premium outlet La Marina y qué propuesta comercial ofrecerá?

Será muy parecido a Atocongo. Vemos un potencial muy importante en San Miguel y también en parte del Callao para desarrollar esta propuesta de valor.

¿Manejan algún horizonte de apertura para premium outlet La Marina?

Todavía no quisiera comprometerme con una fecha.

Considerando que la transformación de Atocongo tomó aproximadamente un año y medio, ¿podría replicarse ese plazo en La Marina?

La transformación tomó aproximadamente un año y medio, entre 2025 y 2026. Sin embargo, cada proyecto tiene sus propias características y diseños.

¿Qué inversiones demandarán el desarrollo del premium outlet La Marina y la transformación de Bellavista?

Todavía estamos trabajando en esas cifras. Lo que sí puedo comentar es que en el desarrollo del premium outlet Atocongo invertimos US$ 6.1 millones. En cuanto a los otros proyectos, prefiero no adelantar cifras hasta tener la información definida.

Tras invertir US$ 6.1 millones en su primer premium outlet en el Perú, Mallplaza evalúa replicar este formato en La Marina, donde proyecta incorporar aproximadamente 18,000 m² de superficie bruta arrendable. La compañía todavía no ha definido la fecha de apertura ni la inversión del nuevo proyecto. Foto: GEC

¿Qué otras intervenciones tienen previstas en Mallplaza Huancayo y Comas?

En Huancayo ya culminamos la transformación de la zona gastronómica, ubicada en el último piso.

En Comas todavía estamos evaluando qué podríamos desarrollar, pero aún no puedo adelantar fechas ni una cifra de GLA adicional.

Más allá de los proyectos anunciados, ¿Mallplaza evalúa nuevas transformaciones en otros activos de su portafolio peruano?

Con todos los proyectos que tenemos en marcha, además del desarrollo de San Isidro, ya contamos con un plan de trabajo bastante amplio. A medida que vayamos culminando los proyectos actuales, revisaremos nuevas oportunidades.

LEA TAMBIÉN Mallplaza: su gerente general revela sus planes en Perú

Tras asumir la gerencia de la División Perú, ¿cuáles son sus principales objetivos para los próximos tres años?

Mi principal meta es convertir a Mallplaza en la compañía número uno de centros comerciales del Perú. Por supuesto, buscamos incrementar el EBITDA, contar con los mejores activos y elevar la categoría de nuestros centros comerciales.

Actualmente, tenemos un solo activo Tier A, que es Trujillo, y mi objetivo es que más del 50% de los activos que tengamos en Perú alcancen esa categoría .

También queremos incrementar las ventas de nuestros socios comerciales y aumentar el tráfico de visitantes.

¿Qué proyectos permitirán avanzar hacia la meta de que más del 50% de sus activos en Perú sean Tier A?

Angamos, Trujillo y el futuro proyecto de San Isidro. Con estos activos podríamos acercarnos aproximadamente a ese objetivo .

Con las ampliaciones de Trujillo y Angamos, y el futuro desarrollo de San Isidro, ¿cuántos metros cuadrados adicionales de GLA incorporarán a su portafolio?

Solo con Trujillo y Angamos estaremos incorporando prácticamente 30.000 m² adicionales de GLA en activos Tier A durante los próximos dos años .