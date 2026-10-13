Como parte de la transformación del antiguo Open Plaza Atocongo, la operadora de centros comerciales Mallplaza inaugurará esta tarde su primer premium outlet en Perú, un proyecto que demandó una inversión de US$ 6,1 millones y cuya implementación tomó aproximadamente un año y medio. El espacio cuenta con una superficie bruta arrendable (GLA) de aproximadamente 37,500 metros cuadrados (m²). Con esta apertura, la compañía busca diversificar sus formatos comerciales y ampliar su alcance hacia nuevos segmentos de consumidores. ¿Qué novedades contempla este espacio y cuáles son las expectativas del operador?

Rafael Jaramillo, gerente de la División Perú de Mallplaza, contó a Gestión que este desarrollo representa el segundo premium outlet de la compañía, luego de su primera experiencia en Concepción (Chile). La apuesta forma parte de una estrategia que busca ir más allá de los centros comerciales tradicionales, incorporando formatos como los outlets y los espacios Lifestyle.

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“En el caso de Atocongo, la transformación apunta a dejar atrás el modelo de centro comercial de conveniencia, característico de los antiguos Open Plaza, para incorporar una mayor variedad de marcas nacionales e internacionales, descuentos de hasta el 60% y una propuesta que combine compras, experiencias y servicios”, explicó.

El ejecutivo precisó que la nueva oferta se complementa con las tiendas ancla Sodimac y Tottus, además del outlet de Falabella, que, según indicó, es el único de la marca en Perú. A ello se suma la presencia del Centro de Atención al Ciudadano (MAC), como parte de los servicios disponibles en el establecimiento.

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El espacio comercial reúne cerca de 25 marcas, entre ellas Adidas, Puma, Skechers y Gap Factory, con descuentos de hasta 60%. Foto: GEC

¿Cuántas nuevas marcas llegarán a Atocongo antes de finalizar el año?

La transformación comercial de Atocongo contempla cerca de 25 marcas, entre las que figuran Adidas, Puma, Skechers, Gap Factory, New Era, Steve Madden, Bubba, Coliseum, New Athletic y Maui, entre otras. Jaramillo adelantó que todavía quedan ocho aperturas pendientes, las cuales esperan concretar antes de finalizar 2026.

“Esperamos que, en noviembre, las nuevas tiendas estén operativas para llegar a nuestra temporada alta, en diciembre, con todas las marcas abiertas. Entre las próximas incorporaciones destaca Top Brands, que reúne marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger ”, señaló.

La nueva propuesta también busca ampliar el área de influencia comercial del establecimiento. Si bien el nuevo premium outlet Atocongo tiene como mercado natural a los consumidores de su entorno, la compañía apunta a captar visitantes de otros distritos de Lima, aprovechando su ubicación en la Panamericana Sur. En esa línea, Jaramillo indicó que ya registran la llegada de clientes provenientes de Miraflores, San Borja, Surco y Barranco, una tendencia que esperan fortalecer con la nueva oferta comercial.

Con la puesta en marcha del premium outlet Atocongo, la compañía se ha trazado como objetivo incrementar, como mínimo, a doble dígito las ventas y el tráfico peatonal y vehicular del establecimiento. Aunque el ejecutivo evitó proporcionar una proyección exacta de ventas o número de visitantes para el primer año de operación. “Tenemos que crecer en ventas a doble dígito y aumentar, como mínimo, en ese mismo ritmo el tráfico peatonal y vehicular. Esa es nuestra apuesta”, sostuvo.

Estas expectativas se enmarcan en el desempeño que viene registrando Mallplaza en el mercado peruano. Según detalló Jaramillo, durante el segundo trimestre de 2026 las ventas de la compañía en Perú crecieron 7.7% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el EBITDA avanzó 5.9%. “Lo más importante es que nuestros socios vendan, es decir, que las ventas de nuestros socios crezcan”, manifestó.

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Mallplaza prevé concretar ocho aperturas adicionales antes de finalizar 2026, entre ellas Top Brands, que reúne marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger. Foto: GEC

¿Habrá una nueva etapa de ampliación?

La inauguración del premium outlet no necesariamente marcará el cierre de las intervenciones en este activo. Jaramillo adelantó que Mallplaza contempla continuar creciendo en Atocongo mediante futuras etapas de expansión , aunque estas dependerán del comportamiento de la demanda y de las necesidades que identifiquen entre sus visitantes.

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“Cuando ya terminemos esta primera parte y tengamos todas estas aperturas, sí vamos a seguir creciendo en Atocongo. Es decir, vienen más etapas, vienen más crecimientos para darle una mejor propuesta de valor a nuestros clientes”, afirmó. El ejecutivo explicó que este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia brownfield de Mallplaza, orientada al crecimiento y transformación de sus centros comerciales existentes.

No obstante, aclaró que todavía no existe un proyecto concreto ni un cronograma definido para una siguiente etapa. Por ahora, la prioridad será completar las aperturas comerciales previstas para este año y consolidar el desempeño del nuevo formato.