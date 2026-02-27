Según Mallplaza, se generó la caída de parte del techo en el primer nivel de su local de Bellavista por desacople de una cañería en la red contra incendios. Foto: Flash Callao
Según Mallplaza, se generó la caída de parte del techo en el primer nivel de su local de Bellavista por desacople de una cañería en la red contra incendios. Foto: Flash Callao
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este viernes 27 de febrero , ubicado en el Callao. Tras el hecho se dispuso la clausura temporal del recinto.

Jorge Tantavilca, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Bellavista, mencionó a RPP que tras el desprendimiento del cielorraso la infraestructura del Mallplaza Bellavista, se cercó y cerró el establecimiento “hasta que se levanten las observaciones”.

Si bien el mall contaba con las inspecciones del caso, dicha clausura será “temporal hasta que los encargados de este mall puedan subsanar las observaciones que se han hecho”.

LEA TAMBIÉN: Look de oficina: ¿hasta dónde puede el empleador limitar el código de vestimenta?

Posteriormente se realizará otra labor de fiscalización para decidir si el Mallplaza Bellavista puede reabrir sus puertas al público.

La Municipalidad de Bellavista precisó que la clausura temporal del Mallplaza responde a su rol fiscalizador para encontrar las causas del incidente y se garantice que las instalaciones tengan “todas las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente”.

Tantavilca añadió que se sancionará a Mallplaza tras las afectaciones en el primer y segundo nivel del centro comercial. Mientras tanto, personal de Defensa Civil inspecciona el lugar.

