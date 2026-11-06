Cencosud elevó 20.1% sus ventas online en Perú durante el tercer trimestre de 2026, mientras que los suscriptores de Wong Prime crecieron 48.1% interanual. (Foto referencial)
Cencosud elevó 20.1% sus ventas online en Perú durante el tercer trimestre de 2026, mientras que los suscriptores de Wong Prime crecieron 48.1% interanual. (Foto referencial)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

El negocio de supermercados de Cencosud en Perú viene profundizando su estrategia comercial a través de dos frentes: el crecimiento de sus canales digitales y la ampliación de su presencia física. Durante el tercer trimestre de 2026, las ventas online avanzaron 20.1% interanual, mientras que los suscriptores de Wong Prime aumentaron 48.1%, en un periodo en el que la compañía también inauguró un nuevo local de Metro y mantuvo en marcha un proyecto de Wong en Trujillo.

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