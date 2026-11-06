El desempeño de ambas marcas contribuyó al crecimiento de la operación peruana. Entre julio y septiembre, los ingresos de Cencosud en el país alcanzaron los 363,479 millones de pesos chilenos (CLP), equivalentes a unos US$ 390 millones, con un incremento de 6.8% en moneda local frente al mismo periodo del año anterior. El EBITDA ajustado llegó a CLP 44,839 millones (US$ 48.1 millones), un avance de 9.5% en soles.

El avance digital de Wong y Metro

Uno de los indicadores que destacó Cencosud en su reporte fue el crecimiento de las ventas por internet en Perú. El canal online avanzó 20.1% interanual durante el tercer trimestre, por encima del crecimiento de 17.4% registrado por la compañía a nivel consolidado. A ello se sumó el aumento de 48.1% en los suscriptores de Wong Prime, el programa de suscripción de la cadena.

Durante la conferencia de resultados, el CFO de Cencosud, Andrés Nilli, destacó el avance de la operación peruana y la expansión de su base de clientes. En su presentación, señaló que el crecimiento de Wong Prime acompañó el desempeño de las ventas digitales en el país.

A nivel regional, las ventas online de Cencosud sumaron CLP 445,893 millones (US$ 478 millones), con un crecimiento de 17.4% frente al tercer trimestre de 2025. La compañía registró 8.2 millones de tickets digitales durante el periodo, mientras que la penetración de este canal alcanzó el 11.3% de sus ventas totales.

En Perú, el crecimiento del canal digital se produjo en paralelo al fortalecimiento de la propuesta comercial de Wong y Metro. El reporte de resultados señala que la compañía viene priorizando categorías estratégicas como perecibles y abarrotes, además de trabajar en la ampliación de su base de clientes.

Metro suma una tienda y Wong avanza en Trujillo

En el frente de expansión física, Cencosud confirmó la reciente apertura de Metro Las Lomas, ubicada en el centro comercial Lomas Plaza, en el Rímac. El reporte financiero también registra esta inauguración dentro de las aperturas realizadas por la compañía en el tercer trimestre, con una superficie de venta de 1,153 m2. La tienda se convirtió en el local número 69 de la marca en el país.

Además, la empresa mantiene en marcha el proyecto de un nuevo supermercado Wong en Trujillo. Durante la conferencia, representantes de Cencosud señalaron que la iniciativa continúa avanzando y que forma parte de su cartera de crecimiento en Perú. Sin embargo, no precisaron una fecha de apertura ni el monto de inversión previsto.

Los resultados de supermercados y centros comerciales

Por segmentos, el negocio de supermercados generó ingresos por CLP 352,726 millones (US$ 378.5 millones), con un crecimiento de 6.8% en moneda local. El EBITDA ajustado de esta división avanzó 3.8% en soles, impulsado por una expansión de 25 puntos básicos en el margen bruto, aunque parcialmente compensado por mayores gastos asociados a medidas de prevención ante los posibles efectos de El Niño.

En tanto, el negocio de centros comerciales registró ingresos por CLP 9,341 millones (US$ 10 millones), un avance de 8.6% en moneda local. El reporte atribuyó este desempeño principalmente a Cenco La Molina, que continuó su proceso de maduración, con un aumento de más de 64% en visitas y un crecimiento de 96% en los metros cuadrados de superficie arrendable ocupada frente al tercer trimestre de 2025.

En conjunto, el margen EBITDA ajustado de la operación peruana llegó a 12.3%, frente al 12% registrado un año antes. Este indicador recoge el desempeño de los distintos negocios de Cencosud en el país, entre ellos supermercados y centros comerciales.

Cencosud contempla incorporar en Wong y Metro categorías no alimentarias y prendas de vestir asociadas a su marca Paris, que tuvo presencia en Perú durante siete años hasta 2020. Por ahora, no anunció planes para reabrir tiendas por departamento. (Foto: Archivo)

Paris: una estrategia enfocada en los supermercados

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la posibilidad de que las marcas propias de Paris vuelvan a tener presencia en Perú. Consultado sobre los avances de esta iniciativa y un eventual retorno de las tiendas por departamento, Nilli explicó que la estrategia actual apunta a incorporar categorías no alimentarias y productos de vestuario asociados a Paris dentro de la oferta de Wong y Metro.

“Vamos a ir reforzando nuestra propuesta de valor en supermercados, incorporando estas categorías no alimentarias, de productos de vestuario que caracterizan a nuestras tiendas por departamento Paris en Chile. Por ahora ese es el foco. No tenemos otros planes por el momento respecto a estas categorías en Perú”, respondió el ejecutivo.

De esta manera, Cencosud no anunció planes para reabrir tiendas Paris en el mercado peruano. Por ahora, el foco está en ampliar la oferta de sus supermercados con productos vinculados a esa marca, mientras continúa desarrollando sus canales digitales y su presencia física a través de Wong y Metro.