A nivel regional, los ingresos de Parque Arauco alcanzaron US$ 121 millones, un incremento interanual de 18.6%. (Foto: Archivo)
A nivel regional, los ingresos de Parque Arauco alcanzaron US$ 121 millones, un incremento interanual de 18.6%. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

registró un crecimiento de 14.2% en su EBITDA en Perú durante el tercer trimestre de 2026, como parte del avance de sus operaciones en los tres mercados donde participa. La reportó un incremento de 17.3% en este indicador a nivel regional, hasta US$ 87 millones, según sus resultados financieros al cierre de septiembre.

El desempeño peruano superó el , donde el indicador avanzó 8.6%, aunque quedó por debajo de Colombia, que registró un incremento de 44.7%. La empresa no detalló el monto absoluto correspondiente a Perú ni el aporte de cada centro comercial al resultado del trimestre.

. Además, concentraba el 35% de la superficie arrendable de la compañía en la región.

Inversiones en Lima Norte

La compañía mantiene una cartera de inversiones pendientes de alrededor de US$ 50 millones en Perú, destinada principalmente a dos proyectos en MegaPlaza Independencia: un complejo de viviendas para alquiler y la culminación de la reconversión del centro comercial. .

El proyecto multifamily contempla 504 departamentos distribuidos en dos torres, con una inversión estimada de S/ 114 millones. La compañía informó con anterioridad que prevé iniciar la construcción en 2027 y apunta a que el complejo entre en operación en 2029.

Por otro lado, Parque Arauco prevé destinar alrededor de US$ 16 millones a culminar la reconversión de MegaPlaza, que incluye la renovación de su plaza central hacia 2027. . La mitad de las marcas ingresaba por primera vez a Lima Norte.

MegaPlaza Independencia inauguró un distrito gastronómico de 11,665 m2, con más de 20 locales y una inversión superior a S/ 60 millones. El espacio tiene una ocupación cercana al 100% y busca duplicar sus ingresos con la ampliación de la oferta gastronómica. (Foto: MegaPlaza)
MegaPlaza Independencia inauguró un distrito gastronómico de 11,665 m2, con más de 20 locales y una inversión superior a S/ 60 millones. El espacio tiene una ocupación cercana al 100% y busca duplicar sus ingresos con la ampliación de la oferta gastronómica. (Foto: MegaPlaza)

A nivel consolidado, los ingresos de Parque Arauco alcanzaron US$ 121 millones en el tercer trimestre, un incremento interanual de 18.6%. La compañía atribuyó el avance al crecimiento de los alquileres a los operadores comerciales y a mayores ingresos provenientes de otras iniciativas.

El margen EBITDA ajustado llegó a 77.5%, su nivel trimestral más alto desde 2022. Asimismo, las utilidades superaron los US$ 37 millones, con un crecimiento interanual de 30.3%.

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