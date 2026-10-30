Parque Arauco registró un crecimiento de 14.2% en su EBITDA en Perú durante el tercer trimestre de 2026, como parte del avance de sus operaciones en los tres mercados donde participa. La inmobiliaria chilena reportó un incremento de 17.3% en este indicador a nivel regional, hasta US$ 87 millones, según sus resultados financieros al cierre de septiembre.

El desempeño peruano superó el crecimiento de Chile, donde el indicador avanzó 8.6%, aunque quedó por debajo de Colombia, que registró un incremento de 44.7%. La empresa no detalló el monto absoluto correspondiente a Perú ni el aporte de cada centro comercial al resultado del trimestre.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, Perú representaba el 25% de los ingresos de Parque Arauco, frente al 55% de Chile y el 20% de Colombia. Además, concentraba el 35% de la superficie arrendable de la compañía en la región.

Inversiones en Lima Norte

La compañía mantiene una cartera de inversiones pendientes de alrededor de US$ 50 millones en Perú, destinada principalmente a dos proyectos en MegaPlaza Independencia: un complejo de viviendas para alquiler y la culminación de la reconversión del centro comercial. Así lo indicó el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a Gestión.

El proyecto multifamily contempla 504 departamentos distribuidos en dos torres, con una inversión estimada de S/ 114 millones. La compañía informó con anterioridad que prevé iniciar la construcción en 2027 y apunta a que el complejo entre en operación en 2029.

Por otro lado, Parque Arauco prevé destinar alrededor de US$ 16 millones a culminar la reconversión de MegaPlaza, que incluye la renovación de su plaza central hacia 2027. En octubre, el centro comercial inauguró un nuevo distrito gastronómico de 11,665 m2 de área arrendable, con más de 20 tiendas. La mitad de las marcas ingresaba por primera vez a Lima Norte.

MegaPlaza Independencia inauguró un distrito gastronómico de 11,665 m2, con más de 20 locales y una inversión superior a S/ 60 millones. El espacio tiene una ocupación cercana al 100% y busca duplicar sus ingresos con la ampliación de la oferta gastronómica. (Foto: MegaPlaza)

A nivel consolidado, los ingresos de Parque Arauco alcanzaron US$ 121 millones en el tercer trimestre, un incremento interanual de 18.6%. La compañía atribuyó el avance al crecimiento de los alquileres a los operadores comerciales y a mayores ingresos provenientes de otras iniciativas.

El margen EBITDA ajustado llegó a 77.5%, su nivel trimestral más alto desde 2022. Asimismo, las utilidades superaron los US$ 37 millones, con un crecimiento interanual de 30.3%.