Las instalaciones cuentan con una superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados (m2) y demandó una inversión estimada de US$ 3 millones. (Foto: Difusión)
Las instalaciones cuentan con una superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados (m2) y demandó una inversión estimada de US$ 3 millones. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La; ello, como parte de su apuesta por llegar a nuevos destinos y ampliar su oferta gastronómica.

Recientemente, la marca inauguró su primer restaurante en Ica, ubicado en Megaplaza Ica (Parque Arauco). Las instalaciones cuentan con una superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados (m2) y demandó una inversión estimada de US$ 3 millones.

“La llegada de Chili’s a Ica es una muestra del potencial que tiene la ciudad y de nuestra apuesta por seguir incorporando marcas que generen nuevas experiencias para nuestros visitantes. Con el nuevo Boulevard estamos ampliando nuestra propuesta gastronómica y comercial, creando espacios que permitan disfrutar, reunirse y compartir en familia o con amigos”, señaló Noelia Paredes, jefe Regional de Parque Arauco División Perú, a Business Empresarial.

Chili's escogió Megaplaza Ica para su llegada a esta ciudad del sur del Perú. (Foto: Difusión)
Chili's escogió Megaplaza Ica para su llegada a esta ciudad del sur del Perú. (Foto: Difusión)

Consolidación de nuevo Boulevard de Megaplaza Ica

El nuevo local de Chili’s se encuentra en el Boulevard de Megaplaza Ica, una nueva zona del centro comercial que cuenta con aproximadamente 6,500 m2 y que forma parte de una ampliación que representó una inversión de US$ 17 millones.

Esta nueva área complementa la oferta existente de Megaplaza Ica con una propuesta que integra gastronomía, entretenimiento y nuevas alternativas comerciales. Además de Chili’s, el Boulevard viene incorporando marcas como KFC y Naruto, entre otras.

Para MegaPlaza, la incorporación de Chili’s responde también a una tendencia de mayor demanda por espacios que trasciendan la compra y se conviertan en puntos de encuentro para distintos momentos del día.

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