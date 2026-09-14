El gerente general del gremio, José Antonio Contreras, señaló que actualmente la participación de los establecimientos comerciales de provincia representa un poco más del 30% de la facturación anual logrado por este tipo de negocios en el país. De hecho, la proyección del sector este 2026 es lograr transacciones por un total superior a los S/ 40,000 millones, que significaría un crecimiento cercano al 8% en comparación al año pasado.

“Además de Lima, hay otras ciudades que vienen respondiendo muy bien a la propuesta de marcas que tienen los malls. Por ejemplo, figuran Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo y Cusco, con sedes muy importantes y también con ampliaciones que vienen impulsando operadores como Real Plaza, Mall Aventura, Mallplaza, entre otros”, remarcó.

José Antonio Contreras, gerente general de la Accep. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO)

Los S/ 320 millones del Día del Shopping

La segunda parte del año es un periodo de oportunidades para el sector de centros comerciales en el país, afianzado en la disponibilidad de efectivo por el depósito de la CTS y la gratificación. Así, Contreras adelantó que los centros comerciales se alistan para captar la mayor parte de compradores en la campaña de fin de año y, de manera más próxima, en el Día del Shopping.

Dicha campaña de compras este año se realizará el último fin de semana de setiembre, específicamente, el 26 y 27. En la propuesta participan más de 9,000 tiendas situadas en los 90 centros comerciales a nivel nacional, integrantes de la ACCEP. “Esperamos concluir estos dos días de ventas con una suma de S/ 320 millones, a diferencia de los S/300 millones logrados el año pasado”, agregó el ejecutivo.

Estos negocios a través de las diferentes marcas tendrán descuentos por encima del 50%, priorizando segmentos como moda, calzado, accesorios, cuidado personal, mejoramiento del hogar, tecnología, entre otros. “Ante la casi inexistencia del invierno, las marcas de moda tienen algunos inventarios por sacar, aunado a la amplia oferta en distintas categorías”, puntualizó.

Efecto Fenómeno El Niño en ticket de compra

Contreras precisó que ante el cambio climático y las altas temperaturas en los siguientes meses a consecuencia del Fenómeno El Niño (FEN), productos de refrigeración, aire acondicionado y similares, también rotarían en el marco del Día del Shopping.

“Las tiendas por departamento y otros negocios apostados en los centros comerciales tienen oferta en cuanto a este tipo de mercancías, que sujeto al producto específico, tienden a incrementar el ticket promedio de compra”, expresó.

De momento, el ticket promedio de compra para el Día del Shopping se calcula en aproximadamente S/ 300, cuyo monto se elevaría en relación a similar campaña del 2025, cuando la cifra fue de entre S/ 270 y S/ 280.

“Hay mucha expectativa con estos dos días de compra, sobre todo, porque creemos que estamos en un periodo auspicioso en cuanto a consumo y bien posicionados con oferta, desde el lado de las marcas. Este evento es un buen termómetro de cara al movimiento del retail en el segundo semestre”, finalizó.

Refrigeradoras y otros equipos de mayor precio elevarían el ticket de compra en Día del Shopping.