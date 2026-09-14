Son 90 los centros comerciales que se encuentran dentro de la ACCEP. (Foto: GEC)
Son 90 los centros comerciales que se encuentran dentro de la ACCEP. (Foto: GEC)
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Mayumi García
mailMayumi García

Para el cierre del primer semestre, la venta en centros comerciales creció por encima del 10% en relación a similar periodo del 2025, según estimaciones de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP). La justificación de este avance a dos dígitos sería el alto dinamismo en el consumo, asociado a un importante mix comercial que ofrecen los malls, con ubicaciones estratégicas en plazas de la capital y también de provincias.

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