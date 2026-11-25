“Se están definiendo los reglamentos específicos y operativos, pero aún no está definida la fecha por parte del regulador (SBS)”, indicó José Luis Cordano, CEO de Profuturo, en entrevista con Gestión.

Mediante este nuevo esquema, se establece que se considerarán como aportes para el fondo del afiliado el 1% de los consumos realizados al año, los cuales tendrán un tope de hasta 8 UIT. Si se toma como referencia la UIT del 2026, el consumo máximo anual a considerar será de S/ 44,000, por lo que el aporte máximo para la pensión será de S/ 440 en un año (este tope máximo variará cada año en función a la modificación de la UIT).

Expectativa ante próxima licitación de afiliados

Por otro lado, Profuturo AFP indicó que se encuentran evaluando su participación en la próxima licitación de afiliados, la cual se realizará a fines de este año.

En el Perú se ha establecido por ley que cada dos años se realicen licitaciones para definir qué administradora de fondos recibirá los aportes de los nuevos afiliados que por primera vez ingresen al sistema previsional privado. El ganador de la licitación recibe por 24 meses a ese grupo de nuevos afiliados.

Gana la licitación la compañía que ofrece una menor comisión por administrar los fondos de pensiones. La última licitación se realizó en diciembre del 2024 y ganó Profuturo AFP, con una comisión anual de 0.68% sobre el fondo del afiliado.

Profuturo AFP recibe a los nuevos afiliados desde junio del 2025. Y mantendrá este beneficio hasta mayo del 2027. La compañía que gane la próxima licitación, se adjudicará el ingreso de los nuevos afiliados, desde junio del 2027, hasta mayo del 2029.

“Hemos afiliado a más de 740,000 personas (tras ganar la última licitación). Y más de la mitad de los afiliados vienen de provincia”, indicó José Luis Cordano, quien es asistente al CADE 2026.

Por otro lado, sobre la expectativa de que en la próxima licitación participe una nueva compañía que compita con las actuales AFP, Cordano no descartó esta posibilidad. Asimismo, para que las comisiones sigan bajando, ello dependerá del marco competitivo que se presente, subrayó Cordano.

“Hoy la reforma da la posibilidad de que nuevos actores entren al mercado, entre banca, aseguradoras y las mismas AFP. No descartamos que eso pueda pasar. Lo importante es que se genere un real beneficio al afiliado. En el 2025 Profuturo redujo en 40% sus comisiones, para entregar ese beneficio a sus afiliados. Eso contribuye a construir mejores fondos y a largo plazo a construir mejores pensiones”, resaltó Cordano.