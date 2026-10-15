Keiko Fujimori confirmó una llamada con Delcy Rodríguez para impulsar el plan “Vuelta a la Patria” y coordinar los protocolos de retorno. Los cancilleres de ambos países trabajan en los procedimientos. (EFE/ Palacio de Miraflores)
Keiko Fujimori confirmó una llamada con Delcy Rodríguez para impulsar el plan “Vuelta a la Patria” y coordinar los protocolos de retorno. Los cancilleres de ambos países trabajan en los procedimientos. (EFE/ Palacio de Miraflores)
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Redacción Gestión
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que sostuvo una llamada con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación migratoria entre ambos países y coordinar el retorno de los ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular en el Perú.

A través de sus redes sociales, Fujimori informó que uno de los temas centrales de la conversación fue el apoyo al plan estatal venezolano “Vuelta a la Patria”, que busca facilitar el retorno de sus ciudadanos a Venezuela.

“Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”, señaló la mandataria peruana.

Coordinan retorno por vía aérea

Fujimori indicó que los cancilleres de ambos países ya coordinan los protocolos para concretar estos procedimientos por vía aérea. Según precisó, el objetivo es realizar los traslados de manera ordenada y segura.

Por su parte, Rodríguez confirmó la conversación, que calificó de cordial, y expresó sus deseos de éxito a la gestión peruana.

Asimismo, manifestó la disposición de su Gobierno para fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro de ciudadanos venezolanos mediante el plan “Vuelta a la Patria”.

Perú mantiene condiciones para normalizar relaciones con Venezuela

El diálogo se produce mientras el Gobierno peruano mantiene condiciones políticas para avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Días atrás, el canciller Carlos Espá precisó que la normalización plena de los nexos diplomáticos con Venezuela permanece condicionada a hitos democráticos fundamentales.

Entre las condiciones mencionadas por el ministro Espá figuran la liberación de los presos políticos en territorio venezolano y el reconocimiento de los liderazgos opositores de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

De esta manera, la coordinación en materia migratoria avanza como un tema de cooperación entre ambos gobiernos, mientras que la normalización de las relaciones diplomáticas permanece sujeta a las condiciones planteadas por la Cancillería peruana.

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