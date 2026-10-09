La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que las celebraciones navideñas comenzarán el próximo 1 de noviembre, una decisión que sigue la práctica instaurada en varias ocasiones por el exmandatario Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por fuerzas militares de Estados Unidos.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, declaró durante la instalación de la 82.ª asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). El acto fue transmitido por el canal estatal VTV.

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Desde que asumió el poder en 2013, Maduro dispuso en distintas oportunidades el adelanto de las fiestas navideñas. Algunos de esos anuncios coincidieron con periodos de crisis política y económica en el país petrolero.

Delcy Rodríguez anunció que las celebraciones navideñas en Venezuela comenzarán el 1 de noviembre. Foto: EFE.

En 2025, el entonces mandatario anunció el inicio anticipado de la Navidad en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe. La operación culminó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques en Caracas y otras zonas cercanas.

Nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores

En paralelo, la Justicia de Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos contra Maduro y Flores por presunta conspiración para cometer torturas. Según la Fiscalía estadounidense, ambos habrían participado en una estrategia de represión y tortura destinada a mantenerse en el poder.

La acusación describe presuntos actos de tortura contra opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.

Esta imputación se suma a los cargos que ambos ya enfrentan ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por presunta conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como por posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

Con información de EFE.