Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, aseguraron este jueves que comparten el compromiso de “impulsar la reforma” de las Naciones Unidas para que gane “eficacia”, según una declaración conjunta publicada tras su histórico encuentro trilateral en Shenzhen (sureste de China).

El objetivo es que la organización “afronte con más eficacia” los desafíos globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”, de acuerdo con el texto.

En otro momento, Vladímir Putin, aseguró que Rusia “no tiene ningún deseo” de continuar los combates en Ucrania, en respuesta a los llamamientos de poner fin a la guerra de los líderes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.

“Los presidentes hablaron de su interés en poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia también está interesada. Nosotros no tenemos ningún deseo de continuar este conflicto”, dijo Putin en rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen.

Insistió en la idea de que el Ejército ruso no inició la actual guerra, sino que “intenta terminar” desde hace casi cinco años el conflicto que estalló en 2014 en el Donbás.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).

El problema es Ucrania, según Putin

Putin subrayó que el problema radica en la postura ucraniana, que se niega a aceptar los “compromisos” que le propuso en su momento Estados Unidos tras la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Anchorage, en Alaska.

“Nosotros los aceptamos y ahora le toca a Ucrania”, señaló.

Añadió que Kiev se equivoca al intentar mantener a toda costa el control del 10% -el 20%, según fuentes occidentales- que aún ocupa en la región ucraniana de Donetsk.

“Todos tendrán que aceptar la realidad (sobre el terreno) (…) Esperemos llegar a un acuerdo", dijo.

En cuanto a las garantías de seguridad, señaló: “Nosotros reconocemos que Ucrania tiene derecho a su seguridad, igual que Rusia. Simplemente, que la seguridad de Rusia hay que garantizarla”.

Con información de EFE