El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Kent NISHIMURA / AFP)
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Redacción Gestión
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Los demócratas y los republicanos acuden a las elecciones de medio mandato, del próximo 3 de noviembre, conscientes de que está en juego el control de la Cámara Baja de Estados Unidos, mientras los sondeos apuntan a una desventaja para el partido del presidente Donald Trump y varias contiendas destacan por el peso del voto latino o su impacto para esta comunidad.

El portal de análisis The Cook Political Report y el promedio de encuestas de RealClearPolitics calculan, respectivamente, 18 y 26 contiendas que pueden considerarse con resultado incierto antes de la cita en las urnas, mientras otras tres decenas presentan una ligera ventaja para demócratas o republicanos.

Contiendas que concentran el interés latino en la Cámara Baja

Una de ellas es la pugna entre el demócrata Bobby Pulido y la republicana Monica De La Cruz, por el distrito 15 de Texas, donde la población latina supera el 80% y el cantante, ganador de dos Latin Grammy, busca arrebatarle a la nieta de un campesino mexicano el escaño que ocupa desde 2023.

También en Florida, pero en el distrito 9, se miden Darren Soto, que busca su reelección para el Partido Demócrata, y Dan Green, quien podría verse beneficiado por la nueva redistribución del mapa electoral en el estado, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, que volvió más conservadora a esta jurisdicción electoral y bajó la población latina del 50% al 36%.

Senado de EE.UU. (Foto: Difusión)
Senado de EE.UU. (Foto: Difusión)

En el vecino estado de California, conocido como un bastión demócrata, Randy Villegas, hijo de inmigrantes mexicanos y apoyado por Bernie Sanders, busca aumentar el dominio de su partido y arrebatar el escaño que actualmente pertenece desde 2023 al republicano David Valadao en el distrito 22, donde dos de cada tres votantes son latinos.

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Republicanos defienden sus escaños

El camino a la mayoría en la Cámara Baja, que requiere conquistar al menos 218 escaños de los 435 distritos electorales que la conforman, pasa también por otras disputas en Texas, Virginia, Arizona o Colorado.

En la capital del rodeo y segundo estado más grande de Estados Unidos, los distritos 23 y 34 también acaparan la atención por las reñidas luchas que libran Katy Padilla Stout ante Brandon Herrera y Vicente Gonzalez ante Eric Flores, en lugares donde la población latina asciende al 60% y 77% y la migración ocupa un lugar privilegiado en la agenda política.

Otros republicanos que buscan conservar su escaño en la Cámara Baja, pero ven de cerca a sus contendientes demócratas, son Rob Wittman en el distrito 1 de Virginia, Juan Ciscomani en el distrito 6 de Arizona o Gabe Evans en el distrito 8 de Colorado, a quienes Shannon Taylor, JoAnna Mendoza y Manny Rutinel buscan despojar de su asiento en el Congreso y acabar así con la mayoría que el partido de Trump defiende en estas elecciones.

Con información de EFE

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