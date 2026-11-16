Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El lunes 16 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras los recientes datos de inflación estadounidense, por encima de lo esperado, y los comentarios de funcionarios del banco central han reforzado las apuestas de los inversionistas por nuevos incrementos en el costo del crédito.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.22% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.408 y se vende a S/ 3.488, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense inició la jornada de este lunes 16 de noviembre con una tendencia al alza en los mercados internacionales y acumula cinco sesiones consecutivas de avances.

Los recientes datos de inflación estadounidense, por encima de lo esperado, y los comentarios de funcionarios del banco central han reforzado las apuestas de los inversionistas por nuevos incrementos en el costo del crédito.

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