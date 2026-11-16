El lunes 16 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras los recientes datos de inflación estadounidense, por encima de lo esperado, y los comentarios de funcionarios del banco central han reforzado las apuestas de los inversionistas por nuevos incrementos en el costo del crédito.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.412. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.405 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.22% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.408 y se vende a S/ 3.488, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense inició la jornada de este lunes 16 de noviembre con una tendencia al alza en los mercados internacionales y acumula cinco sesiones consecutivas de avances.

Este fortalecimiento responde principalmente a las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva e incluso eleve las tasas de interés para controlar las presiones inflacionarias.

Los recientes datos de inflación estadounidense, por encima de lo esperado, y los comentarios de funcionarios del banco central han reforzado las apuestas de los inversionistas por nuevos incrementos en el costo del crédito.