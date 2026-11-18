El miércoles 18 de noviembre, el dólar en Perú cerró el día con un incremento mientras la atención está en la evolución de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), las expectativas sobre la economía de Estados Unidos y el comportamiento de las principales monedas.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.433. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.415 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.05% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.417 y se vende a S/ 3.497, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.420 a la venta.

El dólar abrió estable el miércoles. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense mantiene la atención de los mercados internacionales por la evolución de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), las expectativas sobre la economía de Estados Unidos y el comportamiento de las principales monedas. Estos factores continúan influyendo en la demanda de la divisa como activo de refugio y en su cotización frente a otras monedas.

Este miércoles 18 de noviembre, la divisa registra una marcada fortaleza frente a las principales monedas internacionales.

Uno de los principales factores detrás de este comportamiento es la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva e incluso eleve sus tasas de interés en diciembre para controlar las presiones inflacionarias. Los últimos datos de ventas minoristas en Estados Unidos reforzaron estas perspectivas, impulsando la demanda de dólares entre los inversionistas.