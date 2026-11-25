José Ugarte, CEO de Army Driver, detalla que el proyecto ha demandado una inversión acumulada de US$150,000. El negocio surgió en 2021 y el aplicativo tuvo su primer lanzamiento comercial en 2024. Sin embargo, problemas con el desarrollador tecnológico y la pérdida de acceso a su primera plataforma afectaron la continuidad del negocio. Tras este episodio, el proyecto retomó sus operaciones en marcha blanca desde hace algunos meses, mediante una plataforma alquilada y personalizada, la cual durará hasta enero próximo, cuando se lance la app definitiva.

La propuesta

Ugarte comenta que el modelo de negocio de Army Driver no apunta a competir por precio con los aplicativos convencionales. Detalló que cuentan con 300 conductores evaluados y capacitados en defensa personal y primeros auxilios tras pasar por exámenes poligráficos, validación de identidad y antecedentes psicológicos, judiciales y policiales.

“En enero de 2027 sacaremos un aplicativo propio, mucho mejor que el de Uber. No competimos con Uber ni DiDi por precio”, dijo a Gestión.

José Ugarte, empresario especialista en seguridad y defensa, fundó Army Driver. Cuenta con experiencia en empresas militares privadas y ha sido representante de compañías internacionales de Israel y Europa en tecnología y productos de defensa. Foto: Army Driver / difusión

En cuanto a las tarifas, mencionó que van desde los S/25 por trayecto. No obstante, para servicios especiales, por ejemplo con conductores armados, sube hasta los S/150.

Por ahora, la aplicación funciona bajo reserva; es decir, todavía no ofrece viajes inmediatos como las plataformas tradicionales.

“Si el precio del mercado de un chofer por hora es de S/30, nosotros lo armamos en S/100 por la capacitación”, explica.

Diversificación de mercado

Ante la demanda por seguridad, la empresa también cuenta con servicios premium y de protección personalizada.

Como referencia, Ugarte menciona un servicio corporativo de cinco días que alcanzó los US$ 2,800, principalmente orientado al segmento empresarial (B2B).

Las otras líneas de negocio previstas para 2027 son la movilidad escolar con cámaras de monitoreo en tiempo real y los servicios de courier para trasladar objetos de valor, tanto en motocicleta como en automóvil. En el caso del transporte escolar, Ugarte indicó que la empresa ha sostenido conversaciones con asociaciones de padres de familia y busca que los propios colegios puedan proponer el servicio a sus comunidades educativas.

En su marcha blanca y eventual inicio de operaciones, Army Driver concentra sus servicios en distritos como Chorrillos, Barranco, Miraflores, Surco, San Isidro, La Molina, Magdalena y Pueblo Libre, además de los traslados hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ugarte aclara que ampliarán progresivamente su cobertura a medida que aumente el número de conductores activos.

Los servicios especializados de Army Driver pueden incluir camionetas, motocicletas de resguardo y monitoreo mediante cámaras en tiempo real. Foto: Army Driver / difusión

Expansión del modelo Army Driver

Fuera de Lima, Ugarte señala que cuentan con operadores y contactos en Cusco, Arequipa y Cajamarca. En el caso de la ciudad imperial, menciona una red de entre 25 y 30 unidades vinculadas principalmente al transporte turístico. “Pucallpa e Iquitos también son posibles ciudades para Army Driver en la selva”, precisa.

En el mercado internacional, el CEO proyecta llevar el modelo a mercados como Argentina, México, Chile, Colombia, Brasil y Ecuador, mediante alianzas con operadores locales, quienes emplearán la marca Army Driver. La propuesta contempla que estos socios gestionen el negocio en sus respectivos países y compartan los ingresos con la matriz peruana.

“En cerca de ocho países de Latinoamérica y en España están esperando el aplicativo”, concluye Ugarte.