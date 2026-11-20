Las ventas del retail formal durante el Black Friday podrían alcanzar los US$ 12 millones en Perú, lo que representaría un crecimiento de entre 8% y 10% respecto a los US$ 11 millones estimados en 2025, según las proyecciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La campaña se realizará el viernes 27 de noviembre y marcará el inicio de la temporada de compras navideñas, con actividad tanto en establecimientos físicos como en canales digitales. Sin embargo, las promociones no se concentrarán únicamente en esa fecha, sino que se extenderán durante varios días mediante la denominada Black Week, que se enlazará con el Cyber Monday, previsto para el lunes 30 de noviembre.

“A ello se suman las campañas Cyber Wow y Cyber Outlet (antes Cyber Days), desarrolladas durante el mes, lo que contribuirá a dinamizar el consumo y extender las oportunidades de compra de cara a la Navidad”, comentó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL.

Uno de los indicadores que acompañaría el mayor movimiento comercial sería el gasto por comprador. La CCL proyecta que el ticket promedio superará los S/ 350, por encima de los S/ 320 registrados el año pasado. Este incremento podría estar relacionado con la adquisición de productos de mayor valor, especialmente en categorías de gama alta.

Tecnología y electrodomésticos concentrarían demanda

Entre las categorías que registrarían mayor demanda destacan los productos tecnológicos y electrónicos, como smartphones, laptops, consolas, audífonos y televisores 4K. También figuran los electrodomésticos y artículos de línea blanca, cuyas compras estarían impulsadas por las adquisiciones anticipadas de fin de año y la próxima campaña de verano.

A estas categorías se suman moda, calzado y belleza, que registrarían dinamismo a través de ofertas flash, cupones y promociones de marcas oficiales. Los artículos para el hogar, decoración y muebles, así como los viajes y experiencias, también captarían el interés de los consumidores.

Los productos tecnológicos y electrónicos, como smartphones, laptops, consolas, audífonos y televisores 4K, figuran entre las categorías que concentrarían la mayor demanda durante el Black Friday, según la CCL. (Foto referencial)

En cuanto a los canales de comercialización, se estima que entre el 35% y el 40% de las ventas en Black Friday se realizaría por medios digitales, mientras que el porcentaje restante correspondería a establecimientos físicos, principalmente centros comerciales, supermercados y cadenas de electrodomésticos.

En el ámbito digital, las provincias ya concentran el 55% de las ventas por internet. Entre las ciudades con mayor dinamismo destacan Trujillo, Arequipa y Piura. Otro factor que podría favorecer el movimiento comercial es la mayor liquidez de los trabajadores tras el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuyo libre retiro se mantiene vigente hasta finales de 2026.

“Para captar esta demanda, los comercios vienen apostando por campañas anticipadas y extendidas, descuentos por tiempo limitado, alianzas financieras, facilidades de pago y beneficios como el envío gratuito. Asimismo, buscan fortalecer la atención personalizada y conectar sus distintos canales de venta para mejorar la experiencia de compra y fidelizar a sus clientes”, comentó Passalacqua.

En este escenario, la omnicanalidad tendrá mayor relevancia, debido a que los consumidores suelen comparar precios por internet y concretar sus compras en establecimientos físicos, o realizar el proceso a la inversa. Para la CCL, la articulación entre ambos canales será parte de la estrategia de los comercios para captar la demanda durante la campaña.