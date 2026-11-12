Amazon comenzó a ofrecer descuentos antes de su campaña de Black Friday, cuya fecha de inicio está prevista para el 19 de noviembre. Aunque la jornada tradicional de ofertas se celebra después del Día de Acción de Gracias, la compañía decidió adelantar algunas promociones y rebajar productos tecnológicos y artículos para el hogar. Entre las opciones aparecen dispositivos recomendados por especialistas del portal WIRED, con descuentos que llegan hasta el 60%.

Cabe agregar que no todas las ofertas representan necesariamente el precio más bajo que se podrá encontrar. Algunos artículos ya han tenido rebajas similares en el pasado, por lo que conviene comparar precios y esperar al Black Friday si no existe urgencia por comprarlos. A continuación, algunos de los productos que destacan en la campaña anticipada.

Audífonos, dispositivos Apple y cámaras con rebajas

Producto Precio habitual Precio en oferta Descuento Sony WH-1000XM6 US$460 US$378 18% Apple AirTag (segunda generación) US$29 US$23 21% Apple AirTag (paquete de cuatro) US$99 US$80 19% Apple AirPods Max 2 US$549 US$450 18% Apple AirPods Pro 3 US$249 US$199 20% Amazon Fire HD 10 US$155 US$73 53% Blink Mini Pan-Tilt 2K+ US$50 US$20 60% Soundcore Boom 2 Plus US$250 US$170 32%

Entre los productos destacados están los audífonos Sony WH-1000XM6, reconocidos por su comodidad, calidad de sonido y cancelación de ruido. También figuran los AirTag de Apple, dispositivos que permiten localizar objetos, y los AirPods Max 2 y AirPods Pro 3; no obstante, WIRED recomienda esperar a después del Día de Acción de Gracias para comprobar si los audífonos de Apple bajan todavía más.

Por otro lado, la tableta Fire HD 10 tiene una rebaja del 53% y, aunque la línea Fire está dejando de comercializarse, Amazon asegura que continuará ofreciendo soporte durante otros cuatro años. La cámara Blink Mini Pan-Tilt 2K+ registra el mayor descuento de esta selección, con un precio de US$20.

Aspiradoras, purificadores y cafeteras también están en oferta

Producto Precio habitual Precio en oferta Descuento Levoit Vital 200S-P US$190 US$170 11% Eufy Omni C28 US$800 US$460 43% De’Longhi Classic Espresso Machine US$230 US$150 35%

Las ofertas también incluyen artículos para el hogar. El purificador de aire Levoit Vital 200S-P, recomendado por la especialista Molly Higgins como una alternativa económica, cuesta US$170, aunque anteriormente ha registrado precios inferiores. La aspiradora robot Eufy Omni C28, elegida por la experta Nena Farrell como una opción accesible, tiene una rebaja del 43% y destaca por su potencia de succión y su sistema de limpieza automática de rodillos.

Otra alternativa es la cafetera De’Longhi Classic Espresso Machine, cuyo precio pasó de US$230 a US$150. Se trata de una opción para quienes buscan preparar espresso en casa sin gastar tanto como en modelos de gama alta. Aun así, el artículo señala que durante promociones anteriores llegó a costar US$120, por lo que podría valer la pena seguir su precio antes de concretar la compra.

Las promociones anticipadas de Amazon permiten encontrar descuentos en distintas categorías, pero no garantizan que todos los productos mantengan sus precios actuales durante el Black Friday. La recomendación es revisar el historial de cada artículo, comparar con otras tiendas y decidir si la rebaja disponible justifica comprar ahora o esperar al inicio de la campaña oficial el 19 de noviembre.