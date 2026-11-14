Carsa prepara sus eventos Carsa Fest y regalará pavos y panetones por compras mayores a S/ 1,500 o S/ 1,900, incluida la compra de motos de alto ticket. (Foto: Grupo Carsa)
Carsa prepara sus eventos Carsa Fest y regalará pavos y panetones por compras mayores a S/ 1,500 o S/ 1,900, incluida la compra de motos de alto ticket. (Foto: Grupo Carsa)
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Edgar Velito
Edgar Velito

Integra Retail —el vehículo que nació hace seis años de la integración de las empresas que operaban las marcas Carsa, Marcimex y Gallo más Gallo— entra a la recta final de un plan para concentrar su negocio en una sola enseña: Carsa. Las últimas tiendas de Gallo más Gallo ‘cambiarán de letrero’ antes de la campaña navideña, mientras la compañía refuerza su negocio de motocicletas y su canal digital. ¿Cuántas tiendas abrirá en 2027 y cómo enfrentará un eventual Fenómeno de El Niño? Miguel Miranda, gerente general de Grupo Carsa, lo detalla a Gestión.

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