¿En qué etapa está la unificación de sus marcas?

Es un plan de un año y estamos cerca del tercer o cuarto mes. Integra Retail administra la marca Carsa; hasta hace dos o tres meses también operaba Marcimex y, hasta hoy, Gallo más Gallo. El plan estratégico fue unificar todo en una sola marca por un tema de eficiencias, comunicación y marketing. Hoy tenemos 125 tiendas, entre Carsa y las 10 de Gallo más Gallo que, entre fines de noviembre e inicios de diciembre, pasarán a ser Carsa, Carsa Motos o Carsa Tec.

El lanzamiento del rebranding debió hacerse hace dos o tres meses, pero preferimos alinearlo con el aniversario (73 años) de Carsa, en octubre, y acercarlo a la campaña de Navidad.

Miguel Miranda, gerente general de Grupo Carsa.

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Nuevo dueño y una sola marca: Carsa apunta a S/ 500 millones

¿Por qué apostar por una sola marca?

Tiene mucho que ver con la evolución del cliente. Hoy, cuando alguien busca un electrodoméstico, utiliza el canal digital; es difícil que la gente joven vaya primero a una tienda. Por eso creamos Carsa.pe y, desde agosto, también somos un marketplace. Hace dos o tres años ese avance era más complicado, pero hoy tenemos que acelerarlo.

¿Por qué era más complicado?

Estábamos en un proceso de compra de acciones. Hace aproximadamente un año y seis meses, la empresa fue comprada por un grupo accionario peruano, asociado a inversiones económicas y financieras. Hoy día ya estamos con un nuevo grupo mayoritario a nivel acciones. Ese cambio nos ha permitido también acercarnos a una alianza estratégica con Alfin Banco.

¿Cuánto venderá Carsa este año?

Este año estamos haciendo, a nivel total, alrededor de S/ 500 millones. El crecimiento acumulado desde enero está cerca del 35% o 36%, y dudo bastante que ese porcentaje baje hacia fin de año.

¿Y qué esperan para 2027?

Estimo un crecimiento en ventas cercano al 20%. La expectativa es crecer a las cifras de este año, pero somos conscientes de que El Niño tendrá algún tipo de impacto. También puede ser que congeladoras, refrigeradoras y ventiladores aumenten un montón y el crecimiento venga por ahí.

Las tiendas de Carsa: cuántas abrirá en 2027

¿Cuántas tiendas prevén abrir el próximo año?

Cuando asumí la gerencia general, hace un año y seis meses —antes era el gerente financiero—, éramos cerca de 100 tiendas, y esperamos cerrar este año con 125. Para el próximo año nos hemos puesto la meta de abrir, como mínimo, unas 15 tiendas. Deberíamos terminar 2027 con unas 140 tiendas.

¿Qué peso tendrá Lima?

Hoy debemos estar en alrededor del 10% de las tiendas en Lima, y no en la zona céntrica, sino en la periferia: Ventanilla, Puente Piedra, Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho. De las 15 aperturas, por lo menos siete deben ser en Lima, y estas tiendas tendrán formatos más desarrollados. Nuestro cliente en Lima es totalmente diferente al de provincia; hay que darle otro tipo de oferta de valor.

¿Por qué mirar ahora la capital?

Hoy la mayor cantidad de mis tiendas nuevas está en la selva o en el sur, y creo que es importante entrar más a Lima y al centro. En el norte vamos a ser más cautos por El Niño. Sí abriremos tiendas, pero una vez que pase el fenómeno entraremos con más fuerza.

¿Qué papel tienen las motos en esa expansión?

La estrategia está enfocada en tiendas de motos. El negocio de motos, a diferencia del electro, tiene un potencial inmenso; el electro está técnicamente maduro. No solo estamos implementando tiendas con el logo de Carsa Motos: hace una semana abrimos una tienda de Suzuki Haojue en Iquitos, en la avenida Próspero, y hoy (13 de noviembre) inauguramos otra en Tarapoto, ambas operadas por Carsa Motos. Es muy probable que en los siguientes seis meses abramos unas seis tiendas más bajo esa marca, en plazas como Puerto Maldonado y Pucallpa. A ello se suman cerca de 10 tiendas Carsa Tec que ya tenemos.

Carsa Motos Huaraz, tienda #123 inaugurada en octubre.

Así se prepara Carsa para un eventual El Niño

¿Cómo se preparan para El Niño?

La línea de refrigeradoras va a crecer doble dígito a nivel nacional por las temperaturas, y congeladoras también. Las marcas nos hablan de crecimientos cercanos al 40% o 50%. Ventiladores y aires acondicionados es otra línea importante, que comenzamos a desarrollar hace cinco o seis meses. En logística, sabemos que las carreteras se cortan y los puentes pueden desaparecer con un huaico. Por eso ya tenemos operativos tres hubs en el norte, con un stock que garantiza la operación por más de un mes para evitar quiebres.

El crédito es central en su modelo. ¿Cómo lo manejan en este contexto?

Cerca del 40% de toda nuestra venta es a crédito, pero Carsa no le da el crédito directamente al cliente. Para eso tenemos a Alfin Banco, nuestro aliado estratégico, con el que compartimos un consorcio del negocio financiero. Hoy, si el cliente presenta su DNI, la respuesta es mucho más rápida y se le puede dar una oferta a nivel de cuota y una línea asociada a su nivel de riesgo. Nuestra ventaja es que también vendemos motos a personas con trabajos pequeños.

¿Qué planes tienen para CrediCarsa y ClubCarsa?

Buscamos atraer al cliente recurrente y darle más beneficios. Con ClubCarsa, si compras más productos en el año, tienes un beneficio tangible a través de la tarjeta. CrediCarsa es similar: un cliente recurrente en crédito tiene mejores condiciones financieras, mejores tasas e, incluso, hasta una o dos cuotas gratis.

Los motores de Carsa para 2027

¿Cuánto pesa hoy el canal digital?

La web representa cerca del 5% de la venta; estamos cerrando el año cerca de S/ 25 millones. Para 2027, con el marketplace subiendo a nivel de ventas, nos planteamos llegar por lo menos a S/ 50 millones, es decir, duplicar. Pensaba que por la web se compraban cosas pequeñas, como celulares, pero en nuestros almacenes de venta web he visto salir congeladoras y refrigeradoras.

¿Y qué rol cumple la tienda física?

Sobre todo en provincia, el cliente quiere probar el producto. Ahí nuestros vendedores le muestran una marca de más ticket y, si no tiene el efectivo, le presentan opciones de crédito. Así convertimos a un cliente al contado en uno de crédito.

En su tienda, la marca maneja un catálogo compuesto por cómputo, televisores y línea blanca.

¿Qué esperan de sus marcas propias?

Tenemos dos: Nium, de tecnología, y Vivenzia, de línea blanca. Vamos a cumplir casi un año con ellas; hoy representan el 2% de las ventas y la idea es llevarlas por lo menos a un 7% a finales de diciembre. Entre marzo y abril lanzaremos nuevos modelos, sobre todo de Vivenzia, en congeladoras y refrigeradoras.

¿Cuáles serán sus ejes de crecimiento en 2027?

Seguiremos creciendo en ofertas como el plan de beneficios con la fintech Máximo y ofreceremos una mayor cantidad de intangibles. Por ahí, y por las 15 tiendas, vendrá el crecimiento de la empresa.

Más sobre Grupo Carsa

Campaña navideña: Carsa prepara sus eventos Carsa Fest y regalará pavos y panetones por compras mayores a S/ 1,500 o S/ 1,900, incluida la compra de motos de alto ticket. “Las marcas coreanas y chinas te ayudan bastante a impulsar sus productos para Navidad” , señaló Miranda.

Carsa prepara sus eventos Carsa Fest y regalará pavos y panetones por compras mayores a S/ 1,500 o S/ 1,900, incluida la compra de motos de alto ticket. , señaló Miranda. Ventas corporativas: La unidad de venta institucional cerrará el año con cerca del 3% de las ventas totales y ya suma unos 500 clientes activos. Para 2027, la meta no es crecer más, sino ganar rentabilidad con nuevos productos. “No es que las empresas que te compran este año te vayan a comprar el otro; es un modelo totalmente diferente” , explicó.

La unidad de venta institucional cerrará el año con cerca del 3% de las ventas totales y ya suma unos 500 clientes activos. Para 2027, la meta no es crecer más, sino ganar rentabilidad con nuevos productos. , explicó. Carsa Viajes: La compañía también impulsará esta línea dentro de su plan de expansión. “Si bien no es una tienda, sí es un complemento importante que estamos en capacidad de ofrecer a todos nuestros clientes”, anotó el ejecutivo.