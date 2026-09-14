Alfin Banco viene avanzando en una estrategia de transformación orientada a ampliar su alcance y consolidarse como un banco multisegmento. Para ello, la entidad está desarrollando nuevos productos —incluido el crédito para microempresas—, fortaleciendo su negocio de Banca Empresa y acelerando la digitalización de sus servicios para llegar a nuevos perfiles de clientes en todo el país.

Uno de los frentes es la digitalización de productos de ahorro. El banco ya cuenta con un proceso de onboarding que permite registrarse como cliente y abrir una cuenta de ahorro de manera digital. Luego, desde la aplicación, el usuario puede contratar también un depósito a plazo fijo. Aunque los canales digitales aún representan menos del 5% de las colocaciones mensuales del banco, la entidad trabaja en modelos de atención no presencial, mediante canales telefónicos y aplicativos móviles, con la meta de duplicar esa participación.

La estrategia también incorpora nuevos productos de crédito. Entre ellos se encuentra el desarrollo de una propuesta para microempresas, acompañada de mejoras en los modelos de riesgo y cobranza. Según Luis Geldres, gerente general de Alfin Banco, estos avances permiten que la entidad tenga actualmente una oferta financiera aprobada para más de 4 millones de personas y capacidad para evaluar a otros 13 millones. La web del banco, además, recibe alrededor de 80 mil consultas mensuales para conocer ofertas financieras de manera inmediata.

“Tenemos varios frentes en marcha: el desarrollo de nuevos productos, como el crédito para microempresas, y mejoras continuas en nuestros modelos de riesgo y cobranza”, señala Geldres. El objetivo, explica, es acercar los servicios financieros a los espacios donde transitan los clientes, en lugar de depender únicamente de la atención tradicional en agencias.

Esta estrategia se complementa con alianzas que amplían los puntos de contacto del banco fuera de sus canales propios. En ese frente, Alfin Banco viene trabajando con Carsa para integrar financiamiento y atención en tienda, llegar a segmentos complementarios y ampliar progresivamente los productos disponibles en estos espacios. La experiencia también sirve como base para un modelo de alianzas que el banco prevé desarrollar con otros retailers.

Transformación hacia un banco multisegmento

Otro eje de crecimiento es la Banca Empresa. Alfin Banco avanza en su transformación hacia un modelo multisegmento y este negocio ya representa más del 30% de su portafolio. Para impulsar este frente, la entidad aprovecha las sinergias con Grupo Coril y sus más de 34 años de experiencia en el mercado de capitales, con miras a ampliar el financiamiento a empresas y desarrollar soluciones especializadas de financiamiento estructurado.

El banco busca que Banca Empresa gane mayor peso dentro de su cartera y contribuya a diversificar el riesgo, mejorar el perfil de los activos y complementar el crecimiento de la banca de personas. La estrategia contempla también ampliar la cobertura de clientes corporativos y avanzar hacia una estructura de fondeo más eficiente.

El avance de nuevos modelos financieros

En paralelo, Alfin Banco desarrolla capacidades de Banking as a Service (BaaS), un modelo que permitirá ampliar las posibilidades de colaboración con fintechs y otras entidades interesadas en ofrecer servicios financieros. El banco considera que la evolución de BaaS, junto con TAPP y Open Banking, intensificará la competencia en el sistema financiero y abrirá nuevas alternativas para llegar a segmentos que hoy no necesariamente se atienden desde los canales bancarios tradicionales.

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