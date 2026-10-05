El acceso al mercado de capitales ha estado tradicionalmente condicionado por montos de inversión elevados y procesos que podían dificultar la participación de nuevos inversionistas. Frente a este escenario, Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos (SAF) busca ampliar el acceso con dos nuevos fondos mutuos de liquidez, en soles y dólares, que permiten invertir desde S/10 o USD10, como parte de su estrategia de crecimiento y diversificación.

“Hoy, el monto es mínimo. Hoy, el monto va desde los 10 soles hasta los 10 dólares y la disponibilidad es inmediata”, señala Julio César Cáceres, Gerente General de Grupo Coril SAF. Para el experto, reducir la barrera de ingreso y facilitar el acceso a los fondos mutuos responde a una transformación en el perfil del inversionista y a una mayor demanda por alternativas flexibles.

La evolución de Grupo Coril SAF durante 2026 se enmarca en una estrategia que combina la consolidación de sus fondos de oferta pública y privados con el ingreso al segmento de fondos mutuos. Según Cáceres, la capacidad de estructurar fondos, los canales de distribución del grupo y la incorporación de Alfin Banco a esta red contribuyen a ampliar el alcance de sus soluciones.

La reducción del monto mínimo también se vincula con un cambio en el comportamiento de los inversionistas. “El primer punto es que son más jóvenes, los jóvenes están invirtiendo en fondos de inversión”, comenta Cáceres. Añade que hoy los inversionistas están más informados, consultan sobre los activos que componen los fondos y buscan alternativas alineadas con sus objetivos financieros, como ahorrar para la cuota inicial de una vivienda o destinar recursos a la educación de sus hijos.

La digitalización es otro componente de esta estrategia. Grupo Coril SAF prevé incorporar la opción de suscripción y gestión de fondos mutuos dentro de su aplicación propia y de sus agentes colocadores como Sociedad Agente de Bolsa (SAB) y ALFIN banco, con un proceso de onboarding digital y acceso a información sobre las inversiones. “Hoy día los canales digitales nos permiten todo esto hacerlo online y también salir online inmediatamente”, explica Cáceres. De acuerdo con el ejecutivo, la iniciativa se proyectaba para mediados de octubre.

De cara a los próximos meses, Grupo Coril SAF también identifica oportunidades en el desarrollo de la administración de cartera, luego de que la SMV incorporara en su marco normativo las reglas que permiten a las sociedades administradoras realizar esta actividad. Con ello, la firma busca complementar su oferta y atender distintas necesidades de inversión.

Para conocer más sobre los fondos mutuos, sus características, condiciones y riesgos, los interesados pueden visitar los canales oficiales de Grupo Coril y revisar la documentación disponible antes de invertir.

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