Gabriel Pazos Novak, gerente de Retail y Electrónica de G.W. Yichang, señaló que entre enero y setiembre de este año las ventas de Wynk crecieron más de 37% frente al mismo periodo de 2025. Asimismo, añadió que la mayoría de marcas del formato avanza a doble dígito. “Muchas de las marcas que están dentro del ecosistema Wynk han encontrado aquí un lugar para ampliar su mix. A diferencia de un retail tradicional, tratamos de mostrar todo el catálogo de productos que tienen”, comentó a Gestión.

Wynk nació con Bose, Sonos y Dyson. En 2026 sumó Marshall y Garmin, lo que obligó a modificar los locales que ya operaban. En Real Plaza Salaverry, Garmin y Marshall cuentan ahora con espacios propios, mientras que en La Rambla de San Borja también se encuentran las cinco marcas. “Es una venta consultiva. El consumidor ya conoce las especificaciones y la marca; lo que termina de engancharlo es encontrar un vendedor muy bien capacitado en las funcionalidades”, afirmó.

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Wynk impulsa su canal online de cara a la campaña navideña

Uno de los motores del crecimiento es el canal digital, que este año creció más de 300%. Según Pazos, el e-commerce pasó de representar el 3% de las ventas de Wynk en 2025 al 17% a setiembre de 2026. En julio, durante la campaña Cyber, llegó a más del 23% de las ventas del mes.

“Nuestra proyección del e-commerce para noviembre es crecer 30% frente al resultado que logramos en julio”, señaló. A futuro, la compañía espera que el canal online supere el 20% de las ventas.

Aun así, el ejecutivo remarcó que lo digital funciona como complemento de las tiendas, porque se trata de compras de ticket medio a alto. “Es un consumidor que previamente visitó la tienda o que, incluso después de la compra, se acerca para saber cómo activar un modo o cómo conectar un equipo a un tocadiscos. Somos omnicanales”, explicó.

Según la empresa, la campaña navideña —de octubre a diciembre— es la más relevante para Wynk: concentra el 35% de sus ventas anuales. Para ese periodo prevé crecer 60% frente a la campaña del año pasado, y espera cerrar 2026 con un crecimiento de 45%.

Consultado por el encarecimiento de componentes electrónicos ante la demanda de la industria de inteligencia artificial, Pazos indicó que no ha identificado un impacto de ese tipo en los productos de Wynk. Aunque reconoció que ha sido un año movido en fletes y manejo de contenedores. “Las listas de precios de las marcas que tenemos se han mantenido estables. Incluso hay lanzamientos que apuntan a bandas más asequibles con prestaciones similares”, precisó.

Wynk fue creada en 2025 como su canal de retail directo al consumidor en tecnología premium, reúne a Bose, Sonos, Dyson, Marshall y Garmin.

Wynk adelanta su meta de tiendas y mira regiones desde 2028

Hoy Wynk opera en Real Plaza Salaverry y en La Rambla de San Borja. Además, tiene en proceso la adecuación de dos locales más, en Miraflores y La Molina, que abrirán en lo que resta del año, con lo que cerrará 2026 con cuatro tiendas. En 2027, la empresa proyecta implementar cuatro nuevas ubicaciones en Lima para llegar a un total de ocho tiendas a fines de ese año.

“La inversión de una tienda Wynk ronda los US$ 200,000. Depende del metraje, pero cada tienda tiene una inversión muy similar”, detalló. El modelo seguirá privilegiando los centros comerciales. Por ahora, la compañía no revela en qué malls se ubicarán.

A ese ritmo, Wynk llegaría a diez tiendas en 2028, tres años antes de lo previsto en el plan anunciado en su lanzamiento, que fijaba esa meta para 2031.

La empresa también evalúa sumar nuevas marcas en el primer semestre de 2027, sin cambiar el concepto de boutique. “No vamos a incorporar masivamente muchas marcas, pero el modelo va evolucionando y sí es de nuestro interés en el mediano plazo incorporar nuevas marcas a este ecosistema”, adelantó.

La salida a regiones llegaría una vez cumplidas las ocho tiendas en la capital. “Todavía estamos enfocados en consolidar estas ocho locaciones”, sostuvo. Según la empresa, desde 2028 se evaluarían ciudades, formatos y locales, aunque todavía no hay una plaza definida.

De cara a 2027, y pese a la expectativa por El Niño, el ejecutivo dijo que no han visto una desaceleración del consumo en sus categorías. “Será más retador crecer a doble dígito por dos años seguidos, pero sí vemos un crecimiento dentro del ecosistema Wynk”, concluyó.

Más datos sobre G.W. Yichang

Distribución. La empresa representa y distribuye más de 150 marcas y cuenta con ocho centros de distribución, cinco de ellos en provincias.

La empresa representa y distribuye más de 150 marcas y cuenta con ocho centros de distribución, cinco de ellos en provincias. Wynk. Creada en 2025 como su canal de retail directo al consumidor en tecnología premium, reúne a Bose, Sonos, Dyson, Marshall y Garmin.

Creada en 2025 como su canal de retail directo al consumidor en tecnología premium, reúne a Bose, Sonos, Dyson, Marshall y Garmin. Comunidad. Además de sus tiendas, Wynk participa en eventos vinculados a wellness, deporte, moda y música.