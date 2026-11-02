G.W. Yichang representa y distribuye más de 150 marcas y cuenta con ocho centros de distribución, cinco de ellos en provincias. (Foto: G.W. Yichang)
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Edgar Velito
Edgar Velito

G.W. Yichang, empresa peruana con 97 años en el mercado que representa y distribuye más de 150 marcas —entre ellas Dyson, Bose, Kellogg’s, Barilla y su marca propia Florida—, acelera la expansión de Wynk, la cadena de tiendas multimarca de electrónica y tecnología premium que creó en 2025. La compañía alista nuevas aperturas en Lima, prepara la incorporación de más marcas a su portafolio y ya fija un horizonte para llevar el formato a regiones.

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